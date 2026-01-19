İstanbul’da Kar Yağışı Ne Kadar Devam Edecek

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

İstanbul, yeni haftaya aniden etkili olan kar yağışıyla girdi. Gece boyunca sürdüğü belirlenen kar yağışı, sabah saat 07.00 itibarıyla özellikle kentin yüksek kesimlerinde yoğunlaşarak devam etti. Okulların tatil olmasına rağmen trafikte gözlemlenen yoğunluk, kente özgü bir sorun olarak dikkat çekti. Valilik, bu bağlamda ağır taşıtların ve motosikletli kuryelerin trafiğe çıkmasını, ikinci bir açıklamaya kadar yasakladığını duyurdu.

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Son meteorolojik değerlendirmelere göre, İstanbul’da kar yağışının bugünkü öğle saatlerinde hava sıcaklığının 1-2 derece artmasıyla birlikte karla karışık yağmura dönmesi bekleniyor. NTV’nin canlı yayınına katılan Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, “Geceye doğru hava daha fazla soğudu ve daha fazla kar görmeye başladık. Bu yağış bugün devam edecek ancak öğle saatlerine doğru sıcaklık biraz daha artacak.” açıklamasını yaptı. Çalışkan yalnızca boğaz hattındaki yağışların daha çok sulu kar ve yağmur şeklinde olacağına da vurgu yaptı.

YARIN SABAHA DİKKAT

Yağış sona erdikten sonra don ve buzlanma riskine dikkat çeken Çalışkan, yarın sabah saatlerinde işe gitmeye hazırlananların dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti. “Özellikle yarın sabah İstanbullular daha dikkatli olsunlar. Yarın buzlanma oluşacak.” diyen Çalışkan, hava sıcaklıklarının oldukça düşük olacağını belirtti.

KURYELERE VE AĞIR TAŞITLARA YASAK

İstanbul Valiliği, yoğun kar yağışı sebebiyle saat 10.00’dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkmalarını, ikinci bir talimata kadar yasakladığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul’da kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi ve bu bağlamda alınan tedbirlere değinildi.