İstanbul’da Kar Uyarıları Sonrası Tepkiler Artış Göstermekte

İSTANBUL’DA HAVA SICAKLIKLARI DÜŞTÜ

İstanbul’da geçtiğimiz hafta hava sıcaklıkları belirgin şekilde azalırken, uzmanlar bu duruma dair peş peşe uyarılar yaptı ve okulların tatil edilmesi gerektiğini ifade etti. Meteorologların ikazlarına yanıt olarak şehirde okullara kar tatili verilmesi kararlaştırıldı. Uzmanlardan Prof. Dr. Orhan Şen ise, “İşi olmayan dışarı çıkmasın” uyarısını dile getirdi.

KAR YAĞIŞI BEĞENİLMEDİ

Yapılan uyarılara rağmen İstanbul’daki beklenen kar yağışı etkisini yeterince gösteremedi ve bu durum sosyal medyada çeşitli tepkilere yol açtı. Özellikle önceki gün yapılan uyarıları gündeme getiren meteorologlar, eleştirilerin odak noktası oldu. Bu konudaki en dikkat çekici tepkilerden biri olan Prof. Dr. Orhan Şen, önceki kar yağışının vatandaşlar üzerindeki etkisini anlatan açıklamalar yaptı. “Gördünüz mü ne oldu İstanbul’da” diyerek, yaşanan duruma atıfta bulundu.

RİSK YÖNETİMİ SORUNU

Şen, daha önceki kar yağışında ‘risk yönetimi’ vurgusu yaptıklarını belirterek, “Geçen haftaki kar yağışında risk var işiniz yoksa dışarı çıkmayın, okullar tatil olmalı dedik. Ancak bu defa risk yönetimini uygulamadık” şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

Bu açıklamalarına sosyal medyadan tepkiler gecikmedi. Bazı kullanıcılar, Şen’in açıklamalarını eleştirdi. Bir kullanıcı, “Ne alaka bu kadar teknolojide ortalık yer yerinden oynayacak dediğinizde bir şey çıkmıyorsa kendi mekanizmanızı sorgulayın” şeklinde yorum yaptı. Bununla birlikte, bazı sosyal medya kullanıcıları ise Orhan Şen’e destek vererek, “Yılda en fazla 2-3 gün kar yağışı alıyoruz, okullar kapalı olsa eğitim iflas edecek gibi bir bakış açısı var” ifadelerini kullandı.