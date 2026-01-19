Galatasaray’da Rasim Ozan’dan Radikal Fatih Terim Önerisi

Galatasaray’da KAYBETMELER VE ENDİŞELER

Galatasaray’da sergilenen kötü performans ve yaşanan puan kayıpları, sarı kırmızılı camiada ciddi endişelere yol açtı. Camiada, şampiyonluğun kaybedilmesi ihtimali üzerinde durulurken, yazar Rasim Ozan Kutahyalı’dan dikkat çeken bir öneri geldi. Beyaz Futbol programındaki açıklamalarında, Fatih Terim’in 1 Haziran 2026’ya kadar takımın teknik direktörlüğünü üstlenmesini önerdi.

GENÇ TEKNİK DİREKTÖR ÜZERİNDEKİ BASKI

Kütahyalı, kendi şahsi düşüncesi olduğunu belirterek, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek veya diğer yöneticilerle bu konuda bir görüşme gerçekleştirmediğini ifade etti. Programda şunları dile getirdi: “Bu seneyi Fenerbahçe’yi şampiyon yapacaklar. Üzülerek utanarak söylüyorum 2026 şampiyonu Fenerbahçe olacak gibi gözüküyor. Trend bu yöne gitmiş gözüküyor.” Kütahyalı, Atletico Madrid maçı hakkında da pek umutlu olmadığını belirterek, “Gerçekçi teşhis yapmak zorundayız” dedi.

RADİKAL ÇÖZÜMLER GEREKİYOR

Kütahyalı, Okan Buruk’un performansıyla ilgili de eleştirilerde bulunarak, “Okan Buruk hafif şanzımanı dağıttı desek yanlış olmaz. En radikal önlem Galatasaray’ı canlandırmak için olmayacak şey ama ben kendi fikrimi söyleyeyim. Okan Buruk ile de konuşularak kendisi de kabul ederse, 1 Haziran’a kadar Fatih Terim’i geri getirmektir. Başka çare yok yemin ediyorum gerçek” şeklinde konuştu. Ayrıca, takımın psikolojik durumuna dikkat çekerek, “Kötü bir psikoloji var kardeşim. Bazen o radikal teklifi getireceksin. Takımın başına geç takımı canlandır” ifadelerini kullandı.

