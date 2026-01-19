BUDO Seferleri Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi

budo-seferleri-hava-kosullari-nedeniyle-iptal-edildi

Bursa Deniz Otobüsleri, kötü hava koşulları nedeniyle bugün gerçekleştirilecek olan 8 seferini iptal etti.

İPTAL EDİLEN SEFERLER

Yapılan açıklamada, iptal edilen seferler arasında şu hatlar yer alıyor: 07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş), 09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş), 11.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Kabataş) – Armutlu (İhlas) ve 13.00 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya).

