Bugün Hangi Takımların Maçları Var?

SPOR TUTKUNLARI İÇİN MAÇ PROGRAMI

5 Kasım Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig maçları gibi birçok karşılaşmayı merak edenler yoğun bir araştırma içinde. Bugün hangi takımın maçı olduğu, hangi kanalda yayınlanacağı ve bu akşam maç olup olmadığı soruları, sporseverlerin gündeminde. Günün maçları ve skorları ilgiyle takip ediliyor. Bugün hangi maçların oynanacağı sıkça soruluyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

11:00 – CC Mariners vs. Shanghai Shenhua – AFC Şampiyonlar Ligi – Spor Smart, Smart Spor HD

13:00 – Kawasaki Frontale vs. Shanghai Port – AFC Şampiyonlar Ligi – Smart Spor 2, Spor Smart 2

13:00 – Vissel Kobe vs. Gwangju – AFC Şampiyonlar Ligi – Spor Smart, Smart Spor HD

15:00 – Johor Darul vs. Ulsan – AFC Şampiyonlar Ligi – Spor Smart, Smart Spor HD

16:00 – Sporting vs. Manchester City – UEFA Gençlik Ligi – UEFA.tv

17:00 – Pakhtakor vs. Al Rayyan – AFC Şampiyonlar Ligi – Spor Smart, Smart Spor HD

18:00 – Lille vs. Juventus – UEFA Gençlik Ligi – UEFA.tv

19:00 – Sepahan FC vs. Al Sharjah – AFC Şampiyonlar Ligi – Spor Smart, Smart Spor HD

19:00 – Al Wehdat vs. Istiqlol Dushanbe – AFC Şampiyonlar Ligi – Smart Spor 2, Spor Smart 2

20:45 – PSV vs. Girona – UEFA Şampiyonlar Ligi – TRT Spor, CBC Sport

20:45 – Slovan Bratislava vs. Dinamo Zagreb – UEFA Şampiyonlar Ligi – tabii Spor

21:00 – Al Nassr vs. Al Ain – AFC Şampiyonlar Ligi – Spor Smart, Smart Spor HD

23:00 – Bologna vs. Monaco – UEFA Şampiyonlar Ligi – tabii Spor

23:00 – Celtic vs. Leipzig – UEFA Şampiyonlar Ligi – TRT Spor

23:00 – Borussia Dortmund vs. Sturm Graz – UEFA Şampiyonlar Ligi – tabii Spor

23:00 – Lille vs. Juventus – UEFA Şampiyonlar Ligi – tabii Spor

23:00 – Liverpool vs. Bayer Leverkusen – UEFA Şampiyonlar Ligi – İçtimai TV, tabii Spor

23:00 – Real Madrid vs. Milan – UEFA Şampiyonlar Ligi – CBC Sport, tabii Spor

23:00 – Sporting Lisbon vs. Manchester City – UEFA Şampiyonlar Ligi – tabii Spor