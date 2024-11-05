Bugün Hangi Takımların Maçları Var?

SPOR TUTKUNLARI İÇİN MAÇ PROGRAMI
5 Kasım Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig maçları gibi birçok karşılaşmayı merak edenler yoğun bir araştırma içinde. Bugün hangi takımın maçı olduğu, hangi kanalda yayınlanacağı ve bu akşam maç olup olmadığı soruları, sporseverlerin gündeminde. Günün maçları ve skorları ilgiyle takip ediliyor. Bugün hangi maçların oynanacağı sıkça soruluyor.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
11:00 – CC Mariners vs. Shanghai Shenhua – AFC Şampiyonlar Ligi – Spor Smart, Smart Spor HD
13:00 – Kawasaki Frontale vs. Shanghai Port – AFC Şampiyonlar Ligi – Smart Spor 2, Spor Smart 2
13:00 – Vissel Kobe vs. Gwangju – AFC Şampiyonlar Ligi – Spor Smart, Smart Spor HD
15:00 – Johor Darul vs. Ulsan – AFC Şampiyonlar Ligi – Spor Smart, Smart Spor HD
16:00 – Sporting vs. Manchester City – UEFA Gençlik Ligi – UEFA.tv
17:00 – Pakhtakor vs. Al Rayyan – AFC Şampiyonlar Ligi – Spor Smart, Smart Spor HD
18:00 – Lille vs. Juventus – UEFA Gençlik Ligi – UEFA.tv
19:00 – Sepahan FC vs. Al Sharjah – AFC Şampiyonlar Ligi – Spor Smart, Smart Spor HD
19:00 – Al Wehdat vs. Istiqlol Dushanbe – AFC Şampiyonlar Ligi – Smart Spor 2, Spor Smart 2
20:45 – PSV vs. Girona – UEFA Şampiyonlar Ligi – TRT Spor, CBC Sport
20:45 – Slovan Bratislava vs. Dinamo Zagreb – UEFA Şampiyonlar Ligi – tabii Spor
21:00 – Al Nassr vs. Al Ain – AFC Şampiyonlar Ligi – Spor Smart, Smart Spor HD
23:00 – Bologna vs. Monaco – UEFA Şampiyonlar Ligi – tabii Spor
23:00 – Celtic vs. Leipzig – UEFA Şampiyonlar Ligi – TRT Spor
23:00 – Borussia Dortmund vs. Sturm Graz – UEFA Şampiyonlar Ligi – tabii Spor
23:00 – Lille vs. Juventus – UEFA Şampiyonlar Ligi – tabii Spor
23:00 – Liverpool vs. Bayer Leverkusen – UEFA Şampiyonlar Ligi – İçtimai TV, tabii Spor
23:00 – Real Madrid vs. Milan – UEFA Şampiyonlar Ligi – CBC Sport, tabii Spor
23:00 – Sporting Lisbon vs. Manchester City – UEFA Şampiyonlar Ligi – tabii Spor