Bugün Oynanacak Maçlar Ve Yayın Bilgileri

bugun-oynanacak-maclar-ve-yayin-bilgileri
Soccer ball flew into the goal. Soccer ball bends the net, against the background of flashes of light. Soccer ball in goal net on blue background. A moment of delight, 3D illustration

Haftanın altıncı gününde gerçekleştirilecek olan maçlar, akşam saatlerinde sporseverlere heyecan dolu anlar sunacak. Liglerdeki önemli mücadeleler, hem zirve yarışını hem de kümede kalma mücadelesini etkileyecekken, Avrupa kupalarında yapılacak maçlar da futbol tutkunlarının ilgi merkezinde olacak. Bunun yanı sıra basketbol ve voleybol karşılaşmaları günün önemli spor etkinlikleri arasında yer alıyor.

SPORSEVERLER İÇİN MAÇ PROGRAMI

Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın detayları, sporseverler açısından büyük önem taşıyor. Şifreli ve şifresiz yayın alternatifleri ile dijital platformlar ve spor kanalları gün boyunca takip edilecek. Taraftarlar, sevdikleri takımlarının sahadaki performanslarını kaçırmamak için güncel maç programlarına göz atıyor. Futbol meraklıları, “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR VE KANALLARI

15:30 – BeIN Sports 3: Manchester United – Tottenham (Futbol)

17:30 – Tivibu Spor 1: Wolfsburg – Borussia Dortmund (Futbol)

18:00 – BeIN MAX1: Bournemouth – Aston Villa (Futbol)

18:00 – beIN Connect: Fulham – Everton (Futbol)

18:00 – BeIN Sports 4: Wolverhampton – Chelsea (Futbol)

18:00 – BeIN Sports 3: Arsenal – Sunderland (Futbol)

19:00 – TRT Spor: Pendikspor – Amed SK (Futbol)

20:00 – BeIN Sports 1: Samsunspor – Trabzonspor (Futbol)

20:30 – S Sport: Sevilla – Girona (Futbol)

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Hyundai İzmit Fabrikasında Elektrikli Ioniq 3 Üretimine Başlıyor

Hyundai, İzmit'te üretilecek Ioniq 3'ü Nisan'da Milano Tasarım Haftası'nda tanıtacak. Araç, 2026 sonbaharında Avrupa'da satışa sunulacak, üretimin %80'i yurtdışına ihraç edilecek.
Gündem

Yıldız Holding Destek Sağlıyor Gastronomi Liseleri Projesi’ne

Yıldız Holding, Erzurum'da Ülker Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 200 kişilik öğrenci yurdunun inşası için Millî Eğitim Bakanlığı ile iş birliği protokolü imzaladı.
Gündem

Dev Bankadan Altın Ve Bitcoin Fiyat Tahminleri

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar devam ederken, altın değer kazanırken Bitcoin önemli bir düşüş yaşadı. Analizler, iki varlık arasındaki fiyat farkının arttığını gösteriyor.
Gündem

Erzincan Depremi Uzmanlardan Değerlendiriliyor

Erzincan Kemah'ta 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlar, bu olayın Kuzey Anadolu Kırığı'ndaki gerilim boşalımı olduğunu, büyük bir depremin habercisi olmadığını açıkladı.
Gündem

Ticaret Bakanlığı’ndan Menülerdeki Gizli Zam İddiasına İnceleme

Ticaret Bakanlığı, menü fiyatlarına gizli zam yaptığı tespit edilen bir işletmeye ceza uygulamak için harekete geçti. Servis ücreti tahsilatına izin verilmeyeceği bildirildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.