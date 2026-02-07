Bugün Oynanacak Maçlar Ve Yayın Bilgileri

Haftanın altıncı gününde gerçekleştirilecek olan maçlar, akşam saatlerinde sporseverlere heyecan dolu anlar sunacak. Liglerdeki önemli mücadeleler, hem zirve yarışını hem de kümede kalma mücadelesini etkileyecekken, Avrupa kupalarında yapılacak maçlar da futbol tutkunlarının ilgi merkezinde olacak. Bunun yanı sıra basketbol ve voleybol karşılaşmaları günün önemli spor etkinlikleri arasında yer alıyor.

SPORSEVERLER İÇİN MAÇ PROGRAMI

Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın detayları, sporseverler açısından büyük önem taşıyor. Şifreli ve şifresiz yayın alternatifleri ile dijital platformlar ve spor kanalları gün boyunca takip edilecek. Taraftarlar, sevdikleri takımlarının sahadaki performanslarını kaçırmamak için güncel maç programlarına göz atıyor. Futbol meraklıları, “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR VE KANALLARI

15:30 – BeIN Sports 3: Manchester United – Tottenham (Futbol)

17:30 – Tivibu Spor 1: Wolfsburg – Borussia Dortmund (Futbol)

18:00 – BeIN MAX1: Bournemouth – Aston Villa (Futbol)

18:00 – beIN Connect: Fulham – Everton (Futbol)

18:00 – BeIN Sports 4: Wolverhampton – Chelsea (Futbol)

18:00 – BeIN Sports 3: Arsenal – Sunderland (Futbol)

19:00 – TRT Spor: Pendikspor – Amed SK (Futbol)

20:00 – BeIN Sports 1: Samsunspor – Trabzonspor (Futbol)

20:30 – S Sport: Sevilla – Girona (Futbol)