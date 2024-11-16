Bugün Oynanacak Maçların Listesi

MAÇ PROGRAMI GÜNDEMDE
16 Kasım Cumartesi günü, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig maçlarının yanı sıra birçok karşılaşma spor severler tarafından merak ediliyor. Günün en çok merak edilen soruları arasında “Bugün hangi takımın maçı var, hangi kanalda?” ve “Bu akşam maç var mı?” yer alıyor. Bu kapsamda, sporseverler maçların takvimini ve skorlarını heyecanla takip ediyor.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Bugün yapılacak olan maçlar ve detayları şu şekildedir:
03:00 Uruguay – Kolombiya | Turnuva: FIFA Dünya Kupası Eleme | Yayın: Yayın Yok
14:00 Karaköprü Bld. – Altınordu | Turnuva: TFF 2. Lig | Yayın: Altınordu YouTube
14:00 Bursaspor – Bulvarspor | Turnuva: TFF 3. Lig | Yayın: TRT Spor
14:00 Beykoz İshaklı Spor – Balıkesirspor | Turnuva: TFF 3. Lig | Yayın: Yayın Yok
14:00 Galatasaray – Fatih Vatanspor | Turnuva: Turkcell Kadınlar Futbol Ligi | Yayın: GS TV
14:00 Silifke Bld. – Artvin Hopa | Turnuva: TFF 3. Lig | Yayın: TFF YouTube
14:00 Orduspor – Kömürspor | Turnuva: TFF 3. Lig | Yayın: TFF YouTube
17:00 Azerbaycan – Estonya | Turnuva: UEFA Uluslar Ligi | Yayın: CBC Sport, Exxen
18:15 Castellon – Mirandes | Turnuva: İspanya La Liga 2 | Yayın: S Sport Plus, S Sport
20:00 Gürcistan – Ukrayna | Turnuva: UEFA Uluslar Ligi | Yayın: S Sport Plus, Exxen
20:00 Karadağ – İzlanda | Turnuva: UEFA Uluslar Ligi | Yayın: Exxen
20:00 Türkiye – Galler | Turnuva: UEFA Uluslar Ligi | Yayın: TV8, CBC Sport, Exxen
20:00 Washington Spirit – Gotham | Turnuva: Ulusal Kadınlar Futbol Ligi | Yayın: S Sport Plus
20:00 Andorra – Moldova | Turnuva: UEFA Uluslar Ligi | Yayın: Exxen
20:30 Racing Santander – Burgos | Turnuva: İspanya La Liga 2 | Yayın: S Sport Plus, S Sport
22:45 Almanya – Bosna Hersek | Turnuva: UEFA Uluslar Ligi | Yayın: Exxen
22:45 Hollanda – Macaristan | Turnuva: UEFA Uluslar Ligi | Yayın: Exxen
22:45 Arnavutluk – Çekya | Turnuva: UEFA Uluslar Ligi | Yayın: Exxen
22:45 İsveç – Slovakya | Turnuva: UEFA Uluslar Ligi | Yayın: Exxen