Bugün Oynanacak Maçların Listesi

MAÇ PROGRAMI GÜNDEMDE

16 Kasım Cumartesi günü, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig maçlarının yanı sıra birçok karşılaşma spor severler tarafından merak ediliyor. Günün en çok merak edilen soruları arasında “Bugün hangi takımın maçı var, hangi kanalda?” ve “Bu akşam maç var mı?” yer alıyor. Bu kapsamda, sporseverler maçların takvimini ve skorlarını heyecanla takip ediyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün yapılacak olan maçlar ve detayları şu şekildedir:

03:00 Uruguay – Kolombiya | Turnuva: FIFA Dünya Kupası Eleme | Yayın: Yayın Yok

14:00 Karaköprü Bld. – Altınordu | Turnuva: TFF 2. Lig | Yayın: Altınordu YouTube

14:00 Bursaspor – Bulvarspor | Turnuva: TFF 3. Lig | Yayın: TRT Spor

14:00 Beykoz İshaklı Spor – Balıkesirspor | Turnuva: TFF 3. Lig | Yayın: Yayın Yok

14:00 Galatasaray – Fatih Vatanspor | Turnuva: Turkcell Kadınlar Futbol Ligi | Yayın: GS TV

14:00 Silifke Bld. – Artvin Hopa | Turnuva: TFF 3. Lig | Yayın: TFF YouTube

14:00 Orduspor – Kömürspor | Turnuva: TFF 3. Lig | Yayın: TFF YouTube

17:00 Azerbaycan – Estonya | Turnuva: UEFA Uluslar Ligi | Yayın: CBC Sport, Exxen

18:15 Castellon – Mirandes | Turnuva: İspanya La Liga 2 | Yayın: S Sport Plus, S Sport

20:00 Gürcistan – Ukrayna | Turnuva: UEFA Uluslar Ligi | Yayın: S Sport Plus, Exxen

20:00 Karadağ – İzlanda | Turnuva: UEFA Uluslar Ligi | Yayın: Exxen

20:00 Türkiye – Galler | Turnuva: UEFA Uluslar Ligi | Yayın: TV8, CBC Sport, Exxen

20:00 Washington Spirit – Gotham | Turnuva: Ulusal Kadınlar Futbol Ligi | Yayın: S Sport Plus

20:00 Andorra – Moldova | Turnuva: UEFA Uluslar Ligi | Yayın: Exxen

20:30 Racing Santander – Burgos | Turnuva: İspanya La Liga 2 | Yayın: S Sport Plus, S Sport

22:45 Almanya – Bosna Hersek | Turnuva: UEFA Uluslar Ligi | Yayın: Exxen

22:45 Hollanda – Macaristan | Turnuva: UEFA Uluslar Ligi | Yayın: Exxen

22:45 Arnavutluk – Çekya | Turnuva: UEFA Uluslar Ligi | Yayın: Exxen

22:45 İsveç – Slovakya | Turnuva: UEFA Uluslar Ligi | Yayın: Exxen