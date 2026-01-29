Bülent Ersoy’un Geçmişteki Soyadı Sosyal Medyayı Küle Çevirdi

bulent-ersoy-un-gecmisteki-soyadi-sosyal-medyayi-kule-cevirdi

ÜNLÜ ŞARKICI SOYADINI KONUŞTURDU

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, sahne performansları ve açıklamalarıyla değil, bu kez soyadıyla gündeme gelmeyi başardı. Geçmişte soyadını farklı sebeplerden ötürü değiştirdiğini ifade eden sanatçının bu açıklaması, sosyal medya platformlarında yeni bir tartışmayı tetikledi. Bülent Ersoy, bu değişimin mantığını anlamadığını belirterek dikkat çekici sözler sarf etti. Sanatçının bu ifadeleri, hızla geniş bir yankı buldu ve mesele, magazin dünyasının yanı sıra sosyal medya kullanıcıları arasında da merak konusu haline geldi.

BÜLENT ERSOY’UN GEÇMİŞİ

Bülent Ersoy’un eski soyadı hakkında detaylar merak ediliyor. Sanatçının neden bu değişikliği yaptığı konusu da kullanıcılar arasında tartışmalara yol açıyor. Hayranları ve takipçileri, Ersoy’un soyadıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için çeşitli platformlarda araştırmalar yapıyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

TCMB Altın Rezervleri ECB’yi Geçti

Merkez Bankası'nın 23 Ocak verilerine göre, Türkiye'nin altın rezervleri 745 tona, Avrupa Merkez Bankası'nın ise 506,5 tona yükseldi.
Gündem

UEFA Avrupa Ligi’nde Lig Aşaması Tamamlandı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 12 puan toplayarak 19. sırada yer aldı ve son 16 play-off turuna yükselmeyi başardı. Muhtemel rakipleri ise Nottingham Forest ve Viktoria Plzen.
Gündem

İran, Çin ve Rusya ile Tatbikat Yapacak

İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile ortak askeri tatbikat yapacağı duyuruldu.
Gündem

Manisa’da İzinsiz Kazıya Jandarmadan Suçüstü Operasyonu

Manisa'da kazı yapan beş kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Gündem

Kocaeli’de Servis Minibüsü Tıra Çarptı: 6 Yaralı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki TEM Otoyolu'nda bir servis minibüsünün tıra çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.