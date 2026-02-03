Galatasaray’da Yusuf Demir İle Yollar Ayrılıyor

Süper Lig’in köklü takımlarından Galatasaray, kadro planlamalarında yer verilmeyen Yusuf Demir ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

YUSUF DEMİR’İN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Yusuf Demir’in menajeri, sözleşmenin feshiyle ilgili müzakereler gerçekleştirmek üzere kulüp tesislerine yöneldi. Sarı-kırmızılı ekip ile oyuncu temsilcisi arasında yapılan görüşmelerde, sözleşmenin feshine dair şartların tartışıldığı ve her iki tarafın çözüm bulma amacıyla çaba gösterdiği kaydedildi. İlgili müzakerelerin kısa bir süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

