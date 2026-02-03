Emekli Maaşları Üzerine Yapılan Anket Sonuçları Açıklandı

emekli-maaslari-uzerine-yapilan-anket-sonuclari-aciklandi

En düşük emekli maaşının 2026 yılında 20 bin TL’ye çıkarılması, toplumsal tartışmaları tetikledi. Bu durum, emeklilerin potansiyel tepkilerine odaklanılmasına neden oldu. ORC araştırma şirketi, 26 ilde toplam 1060 emekliye, “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunu sordu. Araştırma, 20-22 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi.

EMEKLİLERİN PARTİ PREFERANSLARI

Araştırmanın sonuçlarına göre, emeklilerin yüzde 34,7’si tercihini Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) yana kullandı. İkinci sırada ise Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), yüzde 28,2 oranıyla yer aldı. Bu iki parti arasındaki farkın yanı sıra, diğer siyasi partilerle olan makasın genişliği dikkat çekti.

ARAŞTIRMA VERİLERİ AÇIKLANDI

ORC’nin yayınladığı veriler, emeklilerin tercihleri üzerine önemli bilgiler sunuyor. Bu sonuçlar, siyasi partilerin emeklilere yönelik politikalarını gözden geçirmelerine ve gelecekteki stratejilerini belirlemelerine katkı sağlayabilir.

