Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev İstifa Etti

Halka yapmış olduğu konuşmasında, 9 yıllık görev süresini değerlendiren Radev, bu dönem içerisinde toplamda 7 kez geçici hükümet kurmak zorunda kaldığını hatırlattı. Rumen Radev, aynı zamanda Bulgaristan’ın Avrupa entegrasyonunu tamamladığına, bunun yanı sıra Schengen alanına katılımı ve avro geçişi gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, bu iki başarının ülkeye yeterince huzur ve istikrar getiremediğini ifade etti. Radev, son yapılan anayasal değişikliklerle birlikte oligarşinin yürütme organlarını kontrol altına aldığını belirtirken, “Sonbahardaki halkın protestoları iktidarı devirdikten sonra, mafyaya karşı ortak bir duruş oluşturdu.” dedi.

BULGAR SİYASİ HAYAL KIRIKLIĞI

Radev, Bulgaristan’daki vatandaşların mevcut siyasi duruma yönelik hayal kırıklığını dile getirirken, “Yeni bir toplumsal sözleşmeye ihtiyaç duyuyoruz. Sonbahardaki protestolarda sokaklara çıkan gençlerimiz, artık Bulgaristan’ı terk etme isteği içinde olmadıklarını açıkça ifade etti.” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanlığı görevini güvenle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yotova’ya devredeceğini açıklayan Radev, “Yotova, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimine kadar onurlu bir cumhurbaşkanı olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

ANAYASAL PROSEDÜR DETAYLARI

Radev’in istifası, Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanmadığı sürece hukuken geçerlilik kazanmayacak. Dolayısıyla, istifa ancak Mahkemenin vereceği resmi bir kararla etkili hale gelecek. Cumhurbaşkanı Radev’in görevinden ayrılması sonrasında, anayasal sürece göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova, 22 Ocak 2027 tarihine kadar cumhurbaşkanlığı görevini üstlenecek. Bulgaristan’da daha önce bir cumhurbaşkanının görev süresi dolmadan istifa etmemesi nedeniyle Radev’in bu kararı, “ülkede tarihi bir gelişme” olarak nitelendiriliyor.

