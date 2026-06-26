Burak Bulut’tan Eski Eşine Manidar Paylaşım

Burak Bulut ve Eda Sakız’ın Ağustos 2025’te başlayan evliliği tek celsede sona erdi. Ünlü şarkıcı, boşanma sonrası katıldığı bir etkinlikte çarpıcı açıklamalar yaptı. Burak Bulut, evliliklerinde anlaşmazlık yaşadıklarını belirtti. Sanatçı, ihanet olmadığını da ekledi. Çiftin boşanma süreci magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Özellikle Burak Bulut’un sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.

MANİDAR PAYLAŞIM GÜNDEM OLDU

Burak Bulut, son paylaşımında eski eşine yönelik sözler sarf etti. Bu ifadeler manidar bir gönderme olarak yorumlandı. Şarkıcı, “Benim gibi yanmadın yansaydın. Bana mutluluk dilemezdin” yazdı. Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü. Sosyal medyada binlerce yorum yapıldı.