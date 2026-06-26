İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Böcek ailesinin zehirlenme davasında bugün kararını açıkladı. Duruşmaya dört tutuklu ve iki tutuksuz sanık katıldı. Zeki Kışı ve oğlu Serkan Kışı 18’er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Otel sahibine 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. İlaçlamayı yapan kişi 12 yıl hapis cezası aldı. İki otel çalışanı beraat etti.

AİLE YAKINLARI ADALET İSTEDİ

Çiğdem Böcek’in annesi Aysu Çelik, acısının dinmediğini söyledi. Sanıkların en ağır cezayı almasını istedi. Servet Böcek’in babası Yılmaz Böcek de en üst sınırdan ceza talep etti. Cezanın acılarını dindirmeyeceğini ifade etti.

SANIKLARDAN SON SÖZLER

Otel sahibi Hakan Oğlak, aileye başsağlığı diledi. “Keşke otel yanıp kül olsaydı da bu insanlar ölmeseydi” dedi. İlaçlama şirketinin ilaçların zararsız olduğunu söylediğini anlattı. Kusurunun olmadığını savundu. İlaçlama firması yetkilisi Serkan Kışı da ölümlerin ilaçlamadan olmadığını iddia etti. Raporlarda çelişki olduğunu söyledi. Çalışan Doğan Cağferoğlu ise yeni işe başladığını ifade etti. “Hatam sertifikaya çok düşmemek” dedi. Tahliyesini istedi.

MAHKEMEDEN AĞIR CEZALAR

Mahkeme, Zeki Kışı ve Serkan Kışı’ya 18’er yıl hapis cezası verdi. Alt sınırdan uzaklaştı ve iyi hal indirimi uygulamadı. Otel sahibi Hakan Oğlak 13 yıl 4 ay hapis cezası aldı. İlaçlamayı yapan Doğan Cağferoğlu 12 yıl 2 ay 20 gün ceza aldı. İki otel çalışanı beraat etti.

İDDİANAMEDEKİ DETAYLAR

İddianamede sanıklar için 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. Olay 13 Kasım 2025’te Fatih’te meydana geldi. Çiğdem Böcek ve iki çocuğu zehirlenme sonucu hayatını kaybetti. Baba Servet Böcek ise 17 Kasım’da öldü. Otopsi raporu ölümlerin otel ilacından olduğunu gösterdi. Yanlış kimyasal kullanımı ve yetkisiz personel asli kusur sayıldı. İlaçlama firması sahipleri asli kusurlu bulundu. Otel sahibi de güvenlik önlemlerini almadığı için kusurlu görüldü. Gıda zehirlenmesi ihtimali raporda dışlandı.