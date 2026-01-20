Orzax Bilimle Geleceği İnşa Ediyor: Deney’imli Çocuklar

Orzax’ın KidZania İstanbul’daki etkinlik alanında, çocuklar farmakolog rolü üstlenerek vitamin, mineral ve probiyotiklerin biyolojik etkilerini inceliyor, güvenlik ekipmanları eşliğinde deneyler yapıyor ve elde ettikleri sonuçları değerlendiriyor. Bu süreç, çocukları sadece bilimsel bilgilerle tanıştırmakla kalmayıp, aynı zamanda analitik düşünme, takım çalışması ve sorumluluk bilinci gibi geleceğe taşınabilir becerilerle donatıyor.

YÜKSEK KAPSAYICILIKLA BİLİME YENİ BİR SOLUK

Orzax, 2025 yılı boyunca yalnızca KidZania ziyaretçileriyle sınırlı kalmayarak; Gülmek İyileştirir Derneği ve TOÇEV gibi çeşitli sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak farklı koşullardan gelen çocukları da Orzax Ar-Ge Merkezi’nde ağırladı. Bu kapsayıcı yaklaşım, Orzax’ın bilimi bir ayrıcalık olmaktan çıkarıp her çocuğun erişebileceği ortak bir gelecek dili haline getirme vizyonunu somut bir şekilde ifade ediyor.

DENEYİMSEL YAKLAŞIMLA KALICI FARKINDALIK

Orzax’ın uzun süreli sosyal sorumluluk yaklaşımının temeli olan “Deney’imli Çocuklar” projesi, bilimsel farkındalığı erken yaşta kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor. Proje, 2023 yılında Hatay’da başlayan yolculuğunu, 2025 itibarıyla KidZania İstanbul’daki Orzax Ar-Ge Merkezi ile daha geniş kitlelere taşımayı hedefliyor. Bugün, proje bilimi izlenmekten çok deneyimlenir bir alan haline getiriyor.

ÇOCUKLARA BİLİMİ SEVDİRME HEDEFİ

KidZania İstanbul’daki Orzax Ar-Ge Merkezi’nde “Farmakolog” rolünü üstlenen çocuklar, vitaminlerin, minerallerin ve probiyotiklerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini bizzat deneyimleyerek öğreniyor. Projenin toplumsal etkisine değinen Orzax Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü, merkezin başarısını şu sözlerle değerlendiriyor: “Orzax Ar-Ge Merkezi’nde çocuklarımızın sadece birer ziyaretçi değil, bilime dokunan, soru sormaya cesaret eden ve üretmenin heyecanını yaşayan birer araştırmacı olmalarını hedefledik. 2025 yılında 15 bini aşkın çocuğun birebir bu deneyimi yaşaması, attığımız adımın ne kadar doğru olduğunu kanıtlıyor.”

GELECEĞE YATIRIM YAPMAK

Orzax, KidZania İstanbul iş birliğiyle yürüttüğü bu deneyim alanını, Ar-Ge ve kalite odağının, yerli üretim vizyonunun ve sosyal sorumluluk anlayışının kesiştiği stratejik bir platform olarak konumlandırıyor. 2025 yılı boyunca elde edilen yüksek katılım ve sosyal etki, Orzax’ın bilimle büyüyen, sorgulayan ve üreten bir nesil hedefini istikrarlı biçimde güçlendirdiğini gösteriyor.