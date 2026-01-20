Suriye Gelişmeleri İçin DEM Parti Sınırda Toplandı

Suriye’deki gelişmeler gün geçtikçe önem kazanıyor. DEM Parti, bu hafta TBMM grup toplantısını, Suriye sınırındaki Nusaybin ilçesinde, devam eden çatışmalara dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdi.

SINIR HATTINDA YAPILAN GRUP TOPLANTISI

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, grup toplantısı için sınır hattına yakın olan Sınır Parkı’na gelirken, burada Suriye’deki durumla ilgili protesto yürüyüşü de düzenlendi. Demiryolu Kavşağı’ndan başlayıp Sınır Parkı’nda sona eren yürüyüşün ardından, grup toplantısına geçildi.

Grup toplantısı oldukça sert bir atmosferde geçti. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, toplantıda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik sert ifadeler kullandı. Bahçeli’nin “SDG Kürtleri temsil etmiyor” sözlerine yanıt veren Bakırhan, “Beyefendiler kimin kimi temsil ettiğine de karar veriyorlar. Dilinizi konuşmayın, statünüz olmasın diyorlar. Sana mı soracağız kimin kimi temsil ettiğini? SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor. Özerk yönetim oradaki bütün halkları temsil ediyor. Bu hükmü siz veremezsiniz. Sandığı koysanız bu toplumun rızasını alabilir misiniz? Alamazsınız. Asıl siz kimi temsil ediyorsunuz?” ifadelerini kullandı. Bakırhan, Bahçeli’nin “PKK’nin kurucu önderi” ile ilgili sözlerini eleştirerek, “Sen kuru temizlemeci misin?” dedi.

BAHÇELİ’NİN DEĞERLENDİRMELERİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Suriye’deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. SDG’yi Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat çağrısına uyum sağlamakla suçladı ve “Şam’ın güvenliği Ankara’nın güvenliğidir” vurgusu yaptı. Bahçeli, “Müzakere ortamını sabote eden SDG/YPG kapsamlı bir süpürme harekâtı ile tutunduğu alanlardan zora ve silaha dayalı olarak defedilmiştir” dedi. Faaliyetlerin sadece Fırat’ın batısında değil, doğusunda da terörden arındırılması gerektiğini belirten Bahçeli, Suriye’nin bütünlüğünün tesis edilmesine de dikkat çekti.