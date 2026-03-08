Burak Yılmaz’dan Basın Toplantısında Sıcak Açıklamalar

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Süper Lig’in 25. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile oynadıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 1-1 sonuçlanan karşılaşmayı değerlendirdi. “1-1 bitti üzgünüz, içeride Karagümrük’ü yenmeyi çok istiyorduk, bugün yenip kafamızı kaldırmak istiyorduk ama olmadı,” açıklamalarında bulunan Yılmaz, Fenerbahçe maçı sonrası kısa bir hazırlık süresi geçirdiklerini ve kazanma hedefinin gerçeğe dönüşemediğini ifade etti.

MAÇIN İLK DAKİKALARI

Maçın başlangıç dakikalarında istedikleri performansı sergileyemediklerini belirten Yılmaz, “İstemediğimiz bir oyunla öne geçmeyi başardık ama koruyamadık. Ne olursa olsun öne geçmeyi başarsak da skoru koruyamadık,” diye ekledi. Ayrıca, “Oyuncularımız psikolojik olarak sıkıntılı durumda, onu görüyorum ama önemli olan oradan çıkabilmek,” şeklinde konuşarak takımın mevcut durumuna dikkat çekti.

TAMAMEN KONSANTRE OLUNMALI

Yılmaz, geldiğinde takımla yakaladıkları başarılı süreci hatırlatarak, “Şu an 10. sıradayız, herhangi bir tehlike yok. İlk geldiğimiz döneme göre pozisyonumuz bence doyucu,” biçiminde değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, “İyi giderken nasıl biz varsak, sıkıntılı durumda da yine bunu toparlayacak olan biziz. Oyuncularıma inanıyorum,” dedi. Cuma günü oynanacak Antalya maçına odaklandıklarını ve Gaziantep FK’nın bu sezon rahat bir lig geçireceğini düşündüğünü vurguladı.

İRDELENEN SOSYAL MEDYA KAVGASI

Yılmaz, maç sırasında sosyal medyada yankı bulan bir görüntü ile ilgili “Ben taraftara böyle bir kötü söz söyleyecek bir adam olsaydım Fenerbahçe maçı sonrası onların mutsuzluğunu paylaşmazdım. Yayıncı kuruluşu tebrik ederim böyle bir şey yapmışlar. Bu kulübün sahibi taraftarıdır, öyle bir terbiyesizlik yapmam,” diyerek net bir yanıt verdi. Özellikle, “Bizim üzerimize böyle şeyler yapıyorlar,” ifadesini kullanarak eleştiride bulundu.

TARAFTAR TEPKİLERİ

Taraftarların tepkisini anlayışla karşılayan Yılmaz, “Konumu itibarıyla önceki sezonlara göre sıralama olarak daha iyi durumdayız,” açıklamasında bulundu. “Eleştirinin kimden ve nereden geldiğine bakarım,” diyen Yılmaz, eleştirilerin önemine dair görüş bildirdi. “Ben taraftara küfredecek bir adam değilim,” sözleriyle de bu durumu netleştirdi.

Yılmaz, Gaziantep FK’nın ülkenin düşük bütçeli takımları arasında yer aldığını hatırlatarak, ligde 10. sırada rahat bir konumda olduklarını ve galibiyetlerin yanı sıra mağlubiyetlerin de olabileceğini ifade etti.