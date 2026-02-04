Burak Yılmaz İçin Avrupa Kulüpleri Nabız Yokluyor

Gaziantep FK’nın genç teknik direktörü Burak Yılmaz, yakaladığı başarılı performans sayesinde Avrupa’nın dikkatini çekmeyi başardı. Yapılan haberlerde, Fransa ve Belçika’dan bazı kulüplerin Burak Yılmaz için ilgilerini göstermeye başladığı ifade ediliyor. Yılmaz’ın teknik direktörlük kariyerindeki ilerlemesi, oyun görüşü, liderlik özellikleri ve güçlü kişiliği ile pek çok kişi tarafından takdir edildiği belirtiliyor.

EN CİDDİ ADAY LILLE

Burak Yılmaz’ın, Fransa Ligi’nde mücadele ederken şampiyonluk yaşadığı Lille takımının, genç teknik direktör için en ciddi aday olarak öne çıktığı bildiriliyor. Henüz resmi bir teklifin yapılmadığı, ancak Yılmaz’ın gelişiminin takip edildiği ve oldukça başarılı bulunduğu kaydediliyor.

SEZON SONUNDA AYRILIK

Avrupa’nın kulüplerinin, Burak Yılmaz için sezon sonuna kadar bekleyip, sonrasında oyuncunun form durumuna göre resmi teklif yapabileceği öğrenildi.