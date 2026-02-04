Burak Yılmaz İçin Avrupa Kulüpleri Nabız Yokluyor

burak-yilmaz-icin-avrupa-kulupleri-nabiz-yokluyor

Gaziantep FK’nın genç teknik direktörü Burak Yılmaz, yakaladığı başarılı performans sayesinde Avrupa’nın dikkatini çekmeyi başardı. Yapılan haberlerde, Fransa ve Belçika’dan bazı kulüplerin Burak Yılmaz için ilgilerini göstermeye başladığı ifade ediliyor. Yılmaz’ın teknik direktörlük kariyerindeki ilerlemesi, oyun görüşü, liderlik özellikleri ve güçlü kişiliği ile pek çok kişi tarafından takdir edildiği belirtiliyor.

EN CİDDİ ADAY LILLE

Burak Yılmaz’ın, Fransa Ligi’nde mücadele ederken şampiyonluk yaşadığı Lille takımının, genç teknik direktör için en ciddi aday olarak öne çıktığı bildiriliyor. Henüz resmi bir teklifin yapılmadığı, ancak Yılmaz’ın gelişiminin takip edildiği ve oldukça başarılı bulunduğu kaydediliyor.

SEZON SONUNDA AYRILIK

Avrupa’nın kulüplerinin, Burak Yılmaz için sezon sonuna kadar bekleyip, sonrasında oyuncunun form durumuna göre resmi teklif yapabileceği öğrenildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kahire’de Erdoğan ve Sisi Ortak Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire'de Mısır lideri es-Sisi ile ortak basın toplantısı düzenleyerek ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında önemli mesajlar verdi.
Gündem

Avrupa Kulüpleri Burak Yılmaz’ı Takip Ediyor

Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz'ın, Fransa ve Belçika kulüplerinden transfer teklifi aldığı öne sürüldü.
Gündem

Fenerbahçe N’Golo Kante İçin KAP Açıklaması Yaptı

Fenerbahçe, yeni transferi N'Golo Kante ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bilgi vererek, futbolcunun maliyetini duyurdu. Detaylar merakla bekleniyor.
Gündem

Siyasal Casusluk Davasında Ekrem İmamoğlu’na Yönelik İddialar

Ekrem İmamoğlu ve üç kişi, "siyasal casusluk" iddialarıyla yargı önüne çıkma tehlikesiyle karşı karşıya. Kamu davasının açıldığı bildirildi.
Gündem

Uçak Kazasıyla İlgili Ses Kayıtları İncelendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Ankara'da Libya askeri heyetini taşıyan uçak kazasında karakutudaki ses kayıtlarının incelendiğini ve pilotların jeneratör arızasını dile getirdiğini açıkladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.