Burak Yılmaz İçin Avrupa Takipte

Burak Yılmaz, Gaziantep FK’nın teknik direktürü olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Fransa ve Belçika’da Yılmaz’ın durumu yoğun bir ilgiyle izleniyor. Futbolculuk kariyerinde Lille formasıyla kazandığı tarihi şampiyonluğun ardından Yılmaz’ın geleceği hakkında ilginç bir iddia gündeme geldi.

LİLLE YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Sky Sports’un aktardığına göre, Lille Kulübü, Burak Yılmaz’ı dikkatle izlemeyi sürdürüyor. Birçok medya organı bu durumu manşetlerine taşırken, Lille’den henüz resmi bir teklifin yapılmadığı bilgisi de belirtiliyor.

GÜVEN VEREN GELECEK PLANI

Burak Yılmaz’ın durumu ile ilgili haberde şu ifadeler yer alıyor: “Kesin olan bir şey var: Burak Yılmaz sezon sonunda Gaziantep FK’den ayrılabilir. Yakın geleceği yine bir kulübede, yani teknik direktörlük görevinde şekillenecek gibi görünüyor; fakat bunun zamanı ve gideceği yer henüz netleşmiş değil… Bu nedenle Burak Yılmaz’ın adı Avrupa futbol çevrelerinde sessiz sedasız ama istikrarlı bir şekilde dolaşmaya devam ediyor.”