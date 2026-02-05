Burak Yılmaz İçin Avrupa Takipte

burak-yilmaz-icin-avrupa-takipte

Burak Yılmaz, Gaziantep FK’nın teknik direktürü olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Fransa ve Belçika’da Yılmaz’ın durumu yoğun bir ilgiyle izleniyor. Futbolculuk kariyerinde Lille formasıyla kazandığı tarihi şampiyonluğun ardından Yılmaz’ın geleceği hakkında ilginç bir iddia gündeme geldi.

LİLLE YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Sky Sports’un aktardığına göre, Lille Kulübü, Burak Yılmaz’ı dikkatle izlemeyi sürdürüyor. Birçok medya organı bu durumu manşetlerine taşırken, Lille’den henüz resmi bir teklifin yapılmadığı bilgisi de belirtiliyor.

GÜVEN VEREN GELECEK PLANI

Burak Yılmaz’ın durumu ile ilgili haberde şu ifadeler yer alıyor: “Kesin olan bir şey var: Burak Yılmaz sezon sonunda Gaziantep FK’den ayrılabilir. Yakın geleceği yine bir kulübede, yani teknik direktörlük görevinde şekillenecek gibi görünüyor; fakat bunun zamanı ve gideceği yer henüz netleşmiş değil… Bu nedenle Burak Yılmaz’ın adı Avrupa futbol çevrelerinde sessiz sedasız ama istikrarlı bir şekilde dolaşmaya devam ediyor.”

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Trump ABD ile Venezüella İlişkilerini Güçlendiriyor

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Dua Kahvaltısı'nda yaptığı açıklamada, 50 milyon varil Venezüella petrolünün Houston'a yöneldiğini ve iki ülkenin dünya petrol rezervlerinin %68'ini oluşturduğunu belirtti.
Gündem

Bitcoin Fiyatı 70 Bin Doların Altına Düştü

Küresel ekonomik belirsizlikler ve Fed'in faiz indirimine yönelik beklentiler, kripto para piyasasında satış baskısını artırdı; bitcoin 70 bin doların altına gerileyerek değer kaybetti.
Gündem

Ufuk Özkan Organ Nakli Ameliyatından Sonra İlk Açıklamasını Yaptı

Tedavi sürecinde karaciğer yetmezliği yaşayan oyuncu Ufuk Özkan, başarılı bir organ nakli operasyonu geçirdi. Donörüyle birlikte sağlık durumları iyi olan Özkan, ameliyat sonrası video paylaştı.
Gündem

İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Epstein Açıklaması Geldi

Prens Edward, ilk kez kamuoyuna hitaben yaptığı açıklamada, kardeşi Prens Andrew'un Jeffrey Epstein dosyalarındaki isminin kaygı verici olduğunu belirtti ve mağdurların önemine dikkat çekti.
Gündem

Marius Borg Høiby Mahkemede Gözyaşlarıyla İfade Verdi

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit’in oğlu, cinsel istismar ve aile içi şiddet suçlamalarını reddetti. Mahkemedeki duygusal anlar, kraliyet ailesinin üzerindeki baskıyı artırdı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.