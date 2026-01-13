Burak Yılmaz Olaylı Kırmızı Kartla Gündeme Geldi

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta mücadelesinde Gaziantep FK, Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Maçın 12. dakikasında VAR incelemesi sonrasında hakem Burak Pakkan, Gaziantep FK oyuncusu Tayyip Talha Sanuç’a doğrudan kırmızı kart gösterdi.

SAHA İÇİNDE GERİLİM

Tayyip Talha Sanuç’un kırmızı kart görmesinin ardından teknik direktör Burak Yılmaz, sinirlerine hakim olamayarak hakeme itirazda bulundu ve bu sebepten dolayı kendisi de kırmızı kartla cezalandırıldı. Yılmaz, tribüne giderken 4. hakeme doğru yürümeye çalıştı, ancak güvenlik görevlileri olaya müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

İSTİFA VE DÖNÜŞ

Gaziantep FK, 16. haftada Göztepe’ye karşı 1-0’lık bir mağlubiyet almıştı. Bu karşılaşmanın ardından Burak Yılmaz, görevini iki hafta içinde bırakmayı planladığını belirtmişti. Ancak daha sonra yönetim ile görüşerek istifasını sunarak takımdan ayrıldı. Dört gün sonra, 40 yaşındaki teknik direktörün sürpriz bir şekilde Gaziantep FK ile yeniden anlaşmaya vardığı ortaya çıktı.

