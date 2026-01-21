Burçin Baykal’ın Trajik İntiharı Aileyi Sarsıyor

Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal’ın yaşamına son verdiği bildirildi.

İNTİHAR OLAYI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik’in haberine göre, Baykal, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlayarak intihar etti. Yaşanan bu olayın ardından, Burçin Baykal’ın kardeşi Burak Baykal’ın da Kasım 2025’te bir intihar notu bırakarak yaşamına son verdiği öğrenildi.

TUTUKLULUK SÜRECİ DİKKAT ÇEKTİ

Burçin Baykal, 2022 yılında tutuklanmıştı. 2021 yılında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Erkan Karaaslan” liderliğindeki suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Baykal, kısa bir süre sonra 2023 yılında salıverilmişti.