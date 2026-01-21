Çay Tüketiminde Doğu Ve Güneydoğu Dominasyonu

cay-tuketiminde-dogu-ve-guneydogu-dominasyonu

ÇAY TÜKETİMİ KÜLTÜREL BİR FENOMEN HALİNE GELDİ

Çay içimi, yalnızca bir içecek alışkanlığından çok daha fazlası olarak kültürel bir olgu oluşturuyor. Türkiye genelinde çay tüketimi ile ilgili en çok merak edilen şehirler ise öne çıkıyor.

Çayın köklerinin Karadeniz Bölgesi’nde yer almasına karşın, en yüksek tüketim oranı Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde görüldü. Son veriler, çayın en fazla tüketildiği şehirlerin Karadeniz Bölgesi’nden ziyade, bu iki bölgede yoğunlaştığını ortaya koyuyor.

EN ÇOK ÇAY TÜKETİLEN İLLER

20. KARS
19. ŞIRNAK
18. IĞDIR
17. BİNGÖL
16. KİLİS
15. ERZURUM
14. MALATYA
13. ELAZIĞ

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Emekli Aylıkları ve Suriye Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayrağa saldıranlara karşı hesap soracaklarını ifade etti.
Gündem

Osimhen Avrupa Rekoru İçin Sahada Olacak

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi öncesi Victor Osimhen’in dönüşüyle güçleniyor. Nijeryalı forvet, Avrupa'daki gol sayısını artırmaları için hazır. Mauro Icardi ise yedek kalacak.
Gündem

YPG Sempatisanlarının Bayrak Provokasyonuna Sert Tepki

Mardin Nusaybin-Kamışlı sınırında YPG/SDG destekçileri tarafından Türk bayrağına yapılan provokasyon sonrası bayrak yeniden asıldı. Olayla ilgili 14 kişi gözaltına alındı.
Gündem

Marmara Fayı Üzerine Yeni Bilimsel Değerlendirmeler

Marmara Denizi'ndeki ana fay ile ilgili 7 ve üstü deprem senaryoları yeniden ele alındı. Uzmanlar, fayın parçalı kırılmaya eğilimli olduğunu ve büyük kırılmaları zorlaştırdığını belirtiyor.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe’de Buluşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Beştepe'de saat 16.00'da bir görüşme gerçekleştirecek.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.