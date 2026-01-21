Çay Tüketiminde Doğu Ve Güneydoğu Dominasyonu

ÇAY TÜKETİMİ KÜLTÜREL BİR FENOMEN HALİNE GELDİ
Çay içimi, yalnızca bir içecek alışkanlığından çok daha fazlası olarak kültürel bir olgu oluşturuyor. Türkiye genelinde çay tüketimi ile ilgili en çok merak edilen şehirler ise öne çıkıyor.
Çayın köklerinin Karadeniz Bölgesi’nde yer almasına karşın, en yüksek tüketim oranı Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde görüldü. Son veriler, çayın en fazla tüketildiği şehirlerin Karadeniz Bölgesi’nden ziyade, bu iki bölgede yoğunlaştığını ortaya koyuyor.
EN ÇOK ÇAY TÜKETİLEN İLLER
20. KARS
19. ŞIRNAK
18. IĞDIR
17. BİNGÖL
16. KİLİS
15. ERZURUM
14. MALATYA
13. ELAZIĞ