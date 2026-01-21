Çay Tüketiminde Doğu Ve Güneydoğu Dominasyonu

ÇAY TÜKETİMİ KÜLTÜREL BİR FENOMEN HALİNE GELDİ

Çay içimi, yalnızca bir içecek alışkanlığından çok daha fazlası olarak kültürel bir olgu oluşturuyor. Türkiye genelinde çay tüketimi ile ilgili en çok merak edilen şehirler ise öne çıkıyor.

Çayın köklerinin Karadeniz Bölgesi’nde yer almasına karşın, en yüksek tüketim oranı Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde görüldü. Son veriler, çayın en fazla tüketildiği şehirlerin Karadeniz Bölgesi’nden ziyade, bu iki bölgede yoğunlaştığını ortaya koyuyor.

EN ÇOK ÇAY TÜKETİLEN İLLER

20. KARS

19. ŞIRNAK

18. IĞDIR

17. BİNGÖL

16. KİLİS

15. ERZURUM

14. MALATYA

13. ELAZIĞ