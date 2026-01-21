Netanyahu’dan Trump’ın Barış Kurulu Davetine Onay

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU’DAN TRUMP’A BARİŞ KURULU KABULÜ

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Barış Kurulu” adıyla bilinen girişime katılmaya yönelik davetini kabul etti. Netanyahu’nun ofisince yapılan açıklama, sosyal medya platformu X üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

BAŞBAKAN NETANYAHU BARİŞ KURULU ÜYESİ OLDU

Yapılan paylaşımda, Başbakan Benyamin Netanyahu’nun, ABD Başkanı Donald Trump’ın davetini kabul ederek, dünya genelindeki liderlerden oluşacak Barış Kurulu’na katılacağına dair açıklama yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce Gazze Barış Kurulu’nun kurulumunu duyurmuştu. Bu kurula katılmaları için Türkiye ve Rusya’nın da aralarında bulunduğu 60’tan fazla ülke davet edilmişti. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Trump tarafından oluşturulan Gazze Barış Kurulu’na kurucu üye olarak katılma davetini kabul ettiklerini ifade etmişti.