Netanyahu’dan Trump’ın Barış Kurulu Davetine Onay

netanyahu-dan-trump-in-baris-kurulu-davetine-onay

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU’DAN TRUMP’A BARİŞ KURULU KABULÜ

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Barış Kurulu” adıyla bilinen girişime katılmaya yönelik davetini kabul etti. Netanyahu’nun ofisince yapılan açıklama, sosyal medya platformu X üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

BAŞBAKAN NETANYAHU BARİŞ KURULU ÜYESİ OLDU

Yapılan paylaşımda, Başbakan Benyamin Netanyahu’nun, ABD Başkanı Donald Trump’ın davetini kabul ederek, dünya genelindeki liderlerden oluşacak Barış Kurulu’na katılacağına dair açıklama yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce Gazze Barış Kurulu’nun kurulumunu duyurmuştu. Bu kurula katılmaları için Türkiye ve Rusya’nın da aralarında bulunduğu 60’tan fazla ülke davet edilmişti. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Trump tarafından oluşturulan Gazze Barış Kurulu’na kurucu üye olarak katılma davetini kabul ettiklerini ifade etmişti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

MHP Başkanı Bahçeli Terörsüz Türkiye Vurgusu Yaptı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Nusaybin'de Türk bayrağının indirilmesini kınadı. Olayı “ağır bir provokasyon” olarak nitelendirip, DEM Parti’ye sorumluluk çağrısında bulundu.
Gündem

Mplus Türkiye’nin Yapay Zekâ ile Dönüşüm Vizyonu

Mplus Türkiye, 2025'te yüzde 20 büyüme hedefliyor. Yıl sonunda 21 yeni müşteri kazanarak, 10 binin üzerinde çalışanla yapay zekâ çözümlerinde bölgede öncü olmayı amaçlıyor.
Gündem

Küresel Piyasalarda Altın Fiyatları Tarihi Zirvelere Ulaştı

Küresel piyasalardaki belirsizlikler, Trump’ın Grönland açıklamalarıyla artan gerilim ve ticaret savaşı endişeleri, altın fiyatlarını tarihi zirvelere taşıdı. Yatırımcılar güvenli liman arayışında.
Gündem

Erdoğan: Bayrağımıza Uzanan Kirli Elleri Bulacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında bayrağa saldıranları bulacaklarını ve hesap vereceklerini belirtti, ilgili bakanlıkların soruşturmalara başladığını açıkladı.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Emekli Aylıkları ve Suriye Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayrağa saldıranlara karşı hesap soracaklarını ifade etti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.