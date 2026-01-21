Galatasaray Rakiplerinin Sonuçlarıyla Sırasını Yükseltti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında İspanyol takımı Atletico Madrid ile mücadele edecek. Bu haftanın ilk ayağında dev kulüpler karşı karşıya gelirken, temsilcimizin rakipleri de dikkat çeken sonuçlar aldı. Galatasaray’ın rakipleri arasında yer alan Bodo Glimt, Sarı-Kırmızılılar’ın 8. haftaki rakibi Manchester City’yi 3-1 yenerek sürpriz bir sonuç elde ederken, Monaco ise Real Madrid karşısında aldığı 6-1’lik mağlubiyetle gözleri üzerine çekti.

BODOS GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR

Fransız ekibi, bu ağır yenilgi neticesinde 9 puanda kalırken, averajı -6’ya düşmüştü. Aynı puanda yer alan Galatasaray, 0 averajla maça çıkmadan bir sıralama artışı sağladı ve Monaco’yu geride bıraktı. Atletico Madrid maçı öncesinde Sarı-Kırmızılıların UEFA arenasındaki performansı, 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle toplamda 9 puan oluşturuyordu. Bunun yanı sıra bir üst tura çıkma hesapları da yapılmaya başlandı.

GALATASARAY’IN ŞANSI

Kalan maçlar açısından olası senaryolar dikkat çekiyor. İlk olarak, kalan maçlardan en az bir galibiyet alınması halinde, Sarı-Kırmızılılar muhtemelen playoff turuna adını yazdıracak ve Avrupa serüvenine devam etme hakkı elde edecek. Ayrıca, kalan iki maçtan en az bir puan alınması durumunda dahi, Galatasaray’ın playoff şansını artırabileceği; ancak averaj ve rakiplerin sonuçlarının da belirleyici olacağı vurgulanıyor. Son olarak, eğer kalan iki maçta sıfır galibiyet alınması durumunda, Galatasaray’ın playoff umutları tamamen sona ermeyecek; ancak yine de averaj ve diğer maçların sonuçlarının etkili olacağı ifade ediliyor.