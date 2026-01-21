Togg Yeni Modeliyle Uygun Fiyat Stratejisini Açıkladı

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, markanın daha geniş kitlelere ulaşmasını amaçlayan uygun fiyatlı yeni modelinin adını ve çıkış tarihini paylaştı. Dünya Ekonomik Forumu’nda Bloomberg HT’nin sorularını yanıtlayan Tosyalı, Togg’un üretim sayılarından yeni model stratejilerine kadar pek çok önemli bilgiyi aktardı.

YOLDAKİ TOGG SAYISI ARTIYOR

Fuat Tosyalı, 2025 yılına kadar toplam 40 bin Togg üretimi gerçekleştirileceğini ve Türkiye genelinde yollarda bulunan Togg sayısının 100 bini geçtiğini bildirdi. Üretim kapasitesinin artırılacağına dikkat çeken Tosyalı, bu yıl için 60 bin ve üzerini hedeflediklerini, 2027 yılının sonuna kadar ise yıllık üretim hedefinin 100 bin adede ulaşmayı planladıklarını belirtti.