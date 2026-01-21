Togg Yeni Modeliyle Uygun Fiyat Stratejisini Açıkladı

togg-yeni-modeliyle-uygun-fiyat-stratejisini-acikladi

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, markanın daha geniş kitlelere ulaşmasını amaçlayan uygun fiyatlı yeni modelinin adını ve çıkış tarihini paylaştı. Dünya Ekonomik Forumu’nda Bloomberg HT’nin sorularını yanıtlayan Tosyalı, Togg’un üretim sayılarından yeni model stratejilerine kadar pek çok önemli bilgiyi aktardı.

YOLDAKİ TOGG SAYISI ARTIYOR

Fuat Tosyalı, 2025 yılına kadar toplam 40 bin Togg üretimi gerçekleştirileceğini ve Türkiye genelinde yollarda bulunan Togg sayısının 100 bini geçtiğini bildirdi. Üretim kapasitesinin artırılacağına dikkat çeken Tosyalı, bu yıl için 60 bin ve üzerini hedeflediklerini, 2027 yılının sonuna kadar ise yıllık üretim hedefinin 100 bin adede ulaşmayı planladıklarını belirtti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Emekli Aylıkları ve Suriye Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayrağa saldıranlara karşı hesap soracaklarını ifade etti.
Gündem

Osimhen Avrupa Rekoru İçin Sahada Olacak

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi öncesi Victor Osimhen’in dönüşüyle güçleniyor. Nijeryalı forvet, Avrupa'daki gol sayısını artırmaları için hazır. Mauro Icardi ise yedek kalacak.
Gündem

YPG Sempatisanlarının Bayrak Provokasyonuna Sert Tepki

Mardin Nusaybin-Kamışlı sınırında YPG/SDG destekçileri tarafından Türk bayrağına yapılan provokasyon sonrası bayrak yeniden asıldı. Olayla ilgili 14 kişi gözaltına alındı.
Gündem

Marmara Fayı Üzerine Yeni Bilimsel Değerlendirmeler

Marmara Denizi'ndeki ana fay ile ilgili 7 ve üstü deprem senaryoları yeniden ele alındı. Uzmanlar, fayın parçalı kırılmaya eğilimli olduğunu ve büyük kırılmaları zorlaştırdığını belirtiyor.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe’de Buluşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Beştepe'de saat 16.00'da bir görüşme gerçekleştirecek.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.