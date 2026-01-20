Burçin Baykal’ın Trajik İntiharı Gündemde

Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal’ın yaşamına son verdiği bildirildi. Alınan bilgilere göre, Baykal, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlayarak intihar etti.
KARDEŞİYLE TRAJİK SONU
Burçin Baykal’ın kardeşi Burak Baykal’ın da Kasım 2025’te bir intihar notu bırakarak hayatına son verdiği öğrenildi.
TUTUKLULUK SÜRECİ
Baykal, 2021 yılında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Erkan Karaaslan” liderliğindeki suç örgütüne yönelik gerçekleştirdiği soruşturma çerçevesinde tutuklanmıştı. Yaklaşık bir tutukluluk süresinin ardından 2023 yılında serbest bırakılmıştı.