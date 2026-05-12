Burcu Köksal AK Parti’ye Katılma Kararını Açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Burcu Köksal, AK Parti Genel Merkezi’ne gitti. AK Parti’ye katılma kararını veren Köksal’ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takması bekleniyor.

PARTİ DEĞİŞTİRME KARARI

CHP yönetimi tarafından disipline sevk edilen Burcu Köksal’ın parti değiştirmesi konusundaki iddialar, son günlerde siyasetin önemli başlıklarından biri haline gelmişti. Köksal, yaptığı açıklamada, “AK Parti’ye katılıyorum, içim çok rahat. CHP’de siyaset yapma imkanı kalmamıştı” ifadelerini kullanarak bu konudaki belirsizliği sona erdirdi.

İDDİALARA CEVAP VERDİ

Son günlerde katıldığı bir televizyon programında CHP Genel Başkanı tarafından Burcu Köksal ile ilgili açıklamalarda bulunulmuş, aralarındaki diyaloğun nedeni olarak Köksal’ın eşi öne sürülmüştü. Bu iddialara yanıt veren Köksal, “Kim tehdit etmiş beni önce bunu söylesinler. Ben tehdit edildim evet ama beni Özgür Özel tehdit etti. 5-6 ay önce AK Parti’ye geçme tartışmaları başlayınca bana Özgür Özel ‘5-6 ay sonra iktidara geleceğim ve seni affetmeyeceğim’ yazdı. ‘Seni affetmem için bana yalvaracaksın’ dedi” şeklinde konuştu.

ROZET TÖRENİ

Burcu Köksal’ın AK Parti’ye katılma kararının ardından, rozetinin bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılacağı öğrenildi. Siyasi kulislerde bu gelişmenin, Afyonkarahisar’daki belediye meclisi dengelerine de etki etmesi bekleniyor.

Resmi açıklamanın, bugün yapılacak törende netleşmesi planlanıyor.