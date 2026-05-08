Burcu Köksal’ın AK Parti’ye Katılma Kararı Tartışma Yarattı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye katılacağı iddiaları gündemde. Gazeteci Barış Yarkadaş, Köksal’ın, “Evet ben bir karar verdim. Salı günü Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda AK Parti’ye katılıyorum. Bu kararın arkasında herhangi bir tehdit ya da baskı yoktur. Hakkımda herhangi bir soruşturma da bulunmamaktadır” şeklindeki sözlerini aktardı.

CHP İÇİNDEKİ GİZLİ MESAJ

Söz konusu gelişmelerin yankıları sürerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Köksal’a gönderdiği iddia edilen bir WhatsApp mesajı kamuoyuna sızdı. TV100’de yorum yapan gazeteci Murat Kelkitlioğlu, Özel’in Köksal’a 4 ay önce “2 seneye kadar iktidara geleceğim, sen o zaman göreceksin gününü” içerikli bir yazışma gerçekleştirdiğini ifade etti.

MESAJIN SAKLANDIĞI İDDİASI

Kelkitlioğlu, ayrıca bu mesajın Burcu Köksal tarafından saklandığını iddia ederek tartışmaların alevlenmesine neden oldu. İddia, siyaset kulislerinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemiş oldu.

PARTİDEKİ UYUM SORUNU

Özgür Özel ile Burcu Köksal arasında bir süredir uyumsuzluk olduğu öne sürülürken, Köksal’ın geçmişteki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na daha yakın bir figür olarak öne çıktığı belirtiliyor.