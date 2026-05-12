Burcu Köksal Resmen AK Parti’ye Katılıyor

Siyasette önemli bir değişim yaşanıyor. Bir süredir kulislerde yankı bulan ve hem Ankara’da hem de Afyonkarahisar’da dikkat çeken transfer işlemi bugün resmiyet kazanıyor. CHP’den ayrılarak AK Parti’nin saflarına katılacak olan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, düzenlenecek törenle bu geçişi gerçekleştirecek.

SİYASETİN GÜNDEMİNİ BELİRLEYEN HAMLE

Geçtiğimiz günlerde Ankara ve Afyonkarahisar’da yoğun bir hareketlilik gözlemlenmişti. Bugün gerçekleşecek rozet takma töreni ile köprüleri yıkan Köksal, bu geçişin nedenleri hakkında özel açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı ile bir görüşme gerçekleştirdiğini doğrulayan Köksal, “bugün AK Parti’ye geçiyorum” diyerek sürecin sonlandığını bildirdi.

PARTİ İÇİ TARTIŞMALARA DİKKAT ÇEKİYOR

CHP içerisinde süregelen iç tartışmaların merkezi haline gelen Köksal, eski partisinde yürütülen yönetim anlayışına yönelik ağır eleştirilerde bulundu. Mevcut yönetimin parti öz değerlerinden uzaklaştığını ifade eden Köksal, “Bu CHP bizim CHP’miz değil dedim. Devletin ve iktidarın desteğiyle işimi yapacağım” şeklinde konuştu.

Köksal, daha önceki açıklamalarından dolayı Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilerek istifa sürecini başlatmıştı.

HİZMETİN ÖNEMİNE VURGU YAPIYOR

Parti değişikliğini “hizmet siyaseti” ilkesi ile temellendiren Köksal, belediye başkanı olarak halkına hizmet etmeyi öncelikli hedefi olarak belirtti. “Benim için aslolan hizmet” diyen Köksal, yerel yönetimlerde devlet ve iktidar desteklerinin hayati önemine vurgu yaptı.

