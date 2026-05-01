Burdur’da Aileyi Vuran Şahıs Tutuklandı

Burdur’un Ağlasun ilçesinde iki grup arasında meydana gelen silahlı olayda bir aileden üç kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Dereköy mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre; Erhan Y., eşi S.Y. ve oğlu M.A.Y. ile birlikteyken, önceden aralarında husumet bulunan Ş.K. ile karşılaştı. Yaşanan gerginlik sonrasında Ş.K., bilinmeyen bir neden ile yanında getirdiği av tüfeğiyle aileye doğru iki el ateş etti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Ateş sonucu Erhan Y. omzundan, S.Y. yüzünden ve M.A.Y. ise boynundan yaralandı. Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olay sonrasında bölgeden ayrılmayan şüpheli Ş.K., kullandığı av tüfeğiyle jandarma ekiplerine teslim oldu. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

