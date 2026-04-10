Burdur’da Yasak İlişki Cinayetinde Cezalar Verildi

Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Seray Öztürk (26) ve Tülay Alan (23), tutuksuz sanık Adnan Bedir (35), maktulün yakınları ile taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar, savunmalarında suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu. Tutuksuz sanık Adnan Bedir ise ev hapsinin kaldırılmasını ve beraatini talep etti. Maktul Özge Çetin Bedir’in annesi Şefike Çetin, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

İKİ SANIK KATİL OLARAK CEZALANDIRILIYOR

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Tülay Alan ve Seray Öztürk’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

ADNAN BEDİR’İN BERAATİ, AİLEDEN TEPKİ

Bununla birlikte, mahkeme, Adnan Bedir hakkında beraat kararı verdi. Karar sonrası maktulün yakınları, Adnan Bedir için verilen karara itirazda bulundu.

OLAYIN GELİŞİMİ

Olay, 10 Haziran 2025’te Bağlar Mahallesi 14036 Sokak’ta meydana geldi. Özge Çetin Bedir (35) ile evine gelen Tülay Alan arasında çıkan tartışma sonucunda, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. İçeriye giren ekipler, Özge Bedir’i bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Bedir’in, yatakta uyuyan 36 günlük bebeği polis tarafından koruma altına alındı. Olay sırasında dışarıda olan Adnan Bedir, eve döndüğünde eşinin ölümünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu.

TUTUKLU SANIKLAR GÖZALTINA ALINIYOR

Polis ekipleri, olaya karıştığı değerlendirilen Tülay Alan ile Seray Öztürk’ü Yeni Mahalle’deki bir evde gözaltına aldı. Sanık Seray Öztürk, ifadesinde Adnan Bedir ile 3 yıldır ilişkisi bulunduğunu ve Adnan’ın evli olduğuna 2 yıl önce öğrendiğini ifade etti. Arkadaşı Tülay Alan ise, “Adnan, eşinin evde yalnız olduğunu söyledi. Biz de Özge ile konuşmaya gitmeye karar verdik. Özge, Seray’ı tanıdığı için konuşmayı benim yapmamı istedi. Eve girdikten sonra kapının kilitlenmesini duydum. Özge elinde bıçakla bana saldırıp, ellerimi kesti, ben de karşılık verdim” şeklinde beyanda bulundu.

ADNAN BEDİR DE GÖZALTINA ALINIYOR

Tülay Alan ile Seray Öztürk’ün ifadeleri doğrultusunda maktulün eşi Adnan Bedir de gözaltına alındı. Üç şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Özge Bedir’in cenazesi ise toprağa verildi. Çiftin kızları ve 36 günlük erkek bebekleri yakınlarına teslim edildi.

İddianamede; sanık Tülay Alan ile arkadaşı sanık Seray Öztürk hakkında “tasarlayarak kasten öldürme”, maktulün eşi sanık Adnan Bedir hakkında ise “yakın akrabayı tasarlayarak öldürmeye yardım etme” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İkinci duruşmada, Adnan Bedir hakkında ev hapsine karar verilmişti.