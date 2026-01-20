Burhanettin Duran: Sınır Hattındaki Bayrağa Yönelik Saldırı Açık Provokasyondur

NUSAYBİN’DE GERGİNLİK HAKİM

DEM Parti, Nusaybin’de gerçekleştirdiği grup toplantısının ardından, Suriye’nin Kamışlı bölgesinden gelen bir grup tarafından sınır kapısındaki Türk bayrağının indirilmesiyle gerginlik yaşandı. Bu durum, sosyal medyada hızla yayılarak büyük tepki topladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, olaya dair yazılı bir açıklama yaparak tepkisini dile getirdi.

“BASİT BİR PROVOKASYONDUR”

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında meydana gelen saldırı, YPG destekçileri tarafından Türk bayrağına gerçekleştirilen hain bir eylem olarak nitelendirildi. Duran, bu durumun milletin huzuruna yönelik bir tehdit olduğunu belirterek, terörle mücadele sürecine karşı yapılan açık bir provokasyon olduğunu ifade etti. Duran, “Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğine yönelik her tehdit ve mukaddesatımıza yönelik her alçaklık, en kararlı şekilde karşılık bulacaktır” dedi.

“FAİLLER VE ARKALARINDAKİ YAPILAR BELİRLENECEK”

Duran, saldırının Türkiye’nin terörizmi yok etme hedefine karşı karanlık odakların harekete geçtiğini vurguladı. Bu tür girişimlerin, devletin kararlılığını sarsamayacağını ve milletin birliğini zedeleyemeyeceğini belirtti. Olayla ilgili olarak gerekli kurumlar tarafından anında soruşturma başlatıldığını, faillerin ve arkasındaki yapıların hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde tespit edileceğini belirtti. Ayrıca, “Hiçbir saldırı ve provokasyon cezasız kalmayacaktır” diyerek gerekli adli ve idari işlemlerin derhal uygulanacağının altını çizdi.