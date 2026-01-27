Burhanettin Duran Suriye’deki Kürt Hedef Alınmaları Açıklamalarını Yalanladı

burhanettin-duran-suriye-deki-kurt-hedef-alinmalari-aciklamalarini-yalanladi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor” yönündeki iddialara yanıt verdi. Duran, bu iddiaların gerçekleri yansıtmadığını ve özellikle bazı siyasi grupların bölgedeki toplumsal fay hatlarını yeniden canlandırma çabası içinde olduğunu vurguladı. Herkesin, toplumu birleştiren bir dil kullanma sorumluluğuna sahip olduğunu belirterek, “Gerçekleri çarpıtmak yerine ortak akıl ve birlik duygusuyla konuşmak zorundayız” açıklamasında bulundu.

FITNEYİ KÖRÜKLEYENLERE İTİBAR ETMEYİN

Duran, Türkiye’nin mücadelesinin etnik kimliklerle değil, terör, şiddet ve hukuksuzluklarla ilgili olduğunu ifade etti ve “Türkiye’nin mücadelesi, sınırlarında bir terör koridoru oluşumunu engellemek içindir. Bölgede kalıcı barış, istikrar ve kapsayıcı bir siyasal düzenin sağlanması adına atılan her yapıcı adımı önemsiyoruz.” dedi. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanının sözlerine atıfta bulunarak “Suriye halkı barış ve huzur talep ediyor; Arap’ı, Türkmen’i, Kürt’ü, Nusayri’siyle kardeşçe bir arada yaşamak istiyor” ifadesini aktardı.

KÜRT VATANDAŞLARINDAN RICA

Duran, Kürt vatandaşlarına özel olarak da hitap ederek, “Bizim ezeli ve ebedi kardeşliğimize zarar vermeyi hedefleyen, aramıza nifak sokmaya çalışan oyunlara lütfen yanaşmayın, istismarcılara prim vermeyin. Fitneyi, fesadı, ayrışmayı körüklemeye çalışanlara itibar etmeyin.” dedi. Türkiye Cumhuriyeti’nin, 86 milyon vatandaşıyla birlikte kendisine yönelmiş on milyonlar için en güvenli sığınak olduğunu belirterek, “Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecine zarar vermek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.” şeklinde konuştu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya ile Ticaret Hedeflerini Belirledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu ile Ankara'da görüşerek, iki ülke arasındaki ticaret hedefinin 5 milyar dolar olduğunu belirtti ve Nijerya'ya terörle mücadelede destek verdiklerini açıkladı.
Gündem

Tütünle Mücadelede Yeni Düzenlemeler Yolda

Yeni sigara düzenlemesiyle, marketlerde sigaraların kasanın arkasında bulunması yasaklanacak. Ayrıca, çocukların bulunduğu park ve bahçelerde sigara içmek de kesinlikle yasaklanacak.
Gündem

15 Yaşındaki Tuba Dinç’in Ölümü ile İlgili Gelişmeler

Kütahya'nın Gediz ilçesinde dere kenarında ölü bulunan çocuğun, kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdiği ihtimali araştırılıyor.
Gündem

Suudi Arabistan’da Türkiye ile Anlaşmalar Onaylandı

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile yenilenebilir enerji ve sivil savunma konularında anlaşmalar imzalamak için bakanlıklara yetki verdi.
Gündem

Pep Guardiola Galatasaray Maçı Öncesi Açıklamalarda Bulundu

Manchester City ile Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak. Pep Guardiola, Galatasaray'ın güçlülüğüne vurgu yaparak saygı duyduğunu ifade etti. Eski oyuncuları hakkında da açıklamalarda bulundu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.