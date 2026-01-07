Burkina Faso’da devlet başkanına suikast girişimi engellendi. Güvenlik Bakanı Mahamadou Sana, yaptığı açıklamada Devlet Başkanı İbrahim Traore’ye yönelik suikast planının boşa çıkarıldığını duyurdu. Suikast planının, 2022 yılında gerçekleştirilen darbeyle iktidarını kaybeden Yarbay Paul Henri Damiba tarafından düzenlendiği öne sürüldü.

FİNANSMAN İDDİASI

Sana, söz konusu planın Fildişi Sahili tarafından finanse edildiğini de iddia ederek, “İstihbarat servislerimiz bu operasyonu son saatlerde engelledi. Devlet başkanına suikast düzenlemeyi ve ardından diğer önemli kurumlara saldırmayı planlıyorlardı.” diye konuştu. Güvenlik Bakanı, Damiba’nın hem askeri hem de sivil destekçilerini harekete geçirdiğini, uluslararası finansman sağladığını ve yabancı güçler müdahale etmeden önce ülkenin drone fırlatma üssünü devre dışı bırakmayı amaçladığını vurguladı.

KOMPLONUN AÇIĞA ÇIKMASI

Sana, yetkililerin komployu planlayanların konuşmalarını içeren bir video kaydına ulaştığını bildirdi. Bu görüntülerde, 3 Ocak günü yerel saatin 23.00’ünden hemen sonra başkanın, ya yakın mesafeden ya da konutuna patlayıcı yerleştirerek nasıl öldürüleceğine dair tartışmaların bulunduğu ifade edildi.

ADALİTİ SAĞLAMA ÇABALARI

Güvenlik Bakanı Mahamadou Sana, “Soruşturmalarımız devam ediyor ve çok sayıda tutuklama yapıldı. Bu kişiler en kısa sürede adalete teslim edilecek.” dedi.

DARBELER ZİNCİRİ

Burkina Faso, 10 ay içinde iki darbe yaşamıştı. 23 Ocak 2022 tarihinde Yarbay Paul Henri Damiba liderliğindeki askerler bir darbe gerçekleştirmiş, hükümeti feshedip anayasayı askıya almış ve Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore’yi tutuklamıştı. Bu darbeyle Damiba, ülkede cunta yönetiminin başına gelmişti. Damiba, iktidarı devirdikten sonra yaklaşık 10 ay Burkina Faso’nun lideri olarak görev yapmış, İbrahim Traore’nin 30 Eylül’de iktidarı ele geçirmesinin ardından Togo’ya sığınmıştı.