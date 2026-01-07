Burkina Faso’da Devlet Başkanına Suikast Girişimi Engellendi

burkina-faso-da-devlet-baskanina-suikast-girisimi-engellendi

Burkina Faso’da Devlet Başkanı’na Suikast Girişimi

Burkina Faso’da devlet başkanına yönelik bir suikast girişiminin engellendiği bildirildi. Güvenlik Bakanı Mahamadou Sana, Devlet Başkanı İbrahim Traore’ye yönelik planlanan bu suikastın, 2022’de yaşanan darbede iktidarı kaybeden Yarbay Paul Henri Damiba tarafından hazırlandığını öne sürdü.

FİLDİŞİ SAHİLİ’NCE FİNANSE EDİLDİĞİ İDDİASI

Sana, suikast girişiminin Fildişi Sahili tarafından finanse edildiğini iddia ederek, “İstihbarat servislerimiz, bu operasyonu son saatlerde engelledi. Suikast düzenlemeyi ve ardından diğer kilit kurumsal hedeflere saldırmayı planladılar.” ifadelerini kullandı. Bakan, Damiba’nın hem askerleri hem de sivil destekçilerini harekete geçirdiğini ve yabancı finansman sağladığını, ayrıca yabancı güçler müdahale etmeden önce ülkenin drone fırlatma üssünü devre dışı bırakma amacı güttüğünü belirtti.

KOMPLOSU PLANA DÖKENLERİN KONUŞMALARI AÇIKLANDI

Mahamadou Sana, komployu planlayanların konuşmalarını gösteren bir video kaydının ortaya çıktığını ifade etti. Videoda, 3 Ocak’ta yerel saatle 23.00’te Devlet Başkanı’nın ya yakın mesafeden ya da konutuna yerleştirilecek patlayıcı ile nasıl öldürülmesinin planlandığı hakkında konuşmaların yer aldığı bildirildi.

TUTUKLAMALARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Güvenlik Bakanı, “Soruşturmalarımız devam ediyor ve çok sayıda tutuklama yapıldı. Bu şahıslar, en kısa sürede adalete teslim edilecek.” şeklinde konuştu.

DARBE SÜRECİ VE DEVİRLEN İKTİDAR

Burkina Faso’da 10 ay içinde iki darbe gerçekleştirildi. İlk darbe, 23 Ocak 2022’de Yarbay Paul Henri Damiba’nın liderliğindeki askerler tarafından yapılmış, hükümet feshedilmiş ve anayasa askıya alınmıştı. Darbenin ardından Damiba, ülkenin cunta yönetiminin başına geçmişti. Damiba, seçilmiş hükümeti devirerek iktidarı ele geçirmesinin ardından yaklaşık 10 ay boyunca Burkina Faso’nun lideri olarak görev yaptı. 30 Eylül’de İbrahim Traore’nin iktidarı ele geçirmesiyle birlikte Damiba, Togo’ya sığınmak zorunda kalmıştı.

