“Bursa’da 3.4 Şiddetinde Deprem!”

DEPREMLERİN ETKİLERİ SÜRÜYOR

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1’lik depremin ardından artçı sarsıntılar halk için ciddi bir huzursuzluk yaratıyor. Bu süreçte Bursa da bugün saat 11.15’te bir deprem ile sarsıldı.

DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ FARKLI KAYNAKLARLA AÇIKLANDI

Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3.4 olarak bildirirken, Deprem Ağı uygulaması ise bu değeri 5.6 olarak değerlendirdi. Bu tutarsızlık, depremin etkilerinin ve hissedilme şeklinin farklılık gösterdiğini ortaya koyuyor.