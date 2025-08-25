Gündem

“Bursa’da 3.4 Şiddetinde Deprem!”

bursa-da-3-4-siddetinde-deprem

DEPREMLERİN ETKİLERİ SÜRÜYOR

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1’lik depremin ardından artçı sarsıntılar halk için ciddi bir huzursuzluk yaratıyor. Bu süreçte Bursa da bugün saat 11.15’te bir deprem ile sarsıldı.

DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ FARKLI KAYNAKLARLA AÇIKLANDI

Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3.4 olarak bildirirken, Deprem Ağı uygulaması ise bu değeri 5.6 olarak değerlendirdi. Bu tutarsızlık, depremin etkilerinin ve hissedilme şeklinin farklılık gösterdiğini ortaya koyuyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Yeşiltepe Köyü’nde Yangın Olayları Yaşandı

Düzce'de Kıyak ailesinin evi, beş gün içinde dört kez alev aldı. Yangınların nedeni henüz tespit edilemezken, ev sahibi durumu kendiliğinden bir olay olarak yorumladı.
Gündem

Filenin Sultanları, Bulgaristan’ı 3-0 Yendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci karşılaşmasında Bulgaristan'ı 3-0 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.