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Bursa’da 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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SON DAKİKA DEPREMİ HAKKINDA BİLGİ

AFAD, yeni bir deprem olayıyla ilgili güncel bilgi verdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı’nın resmi internet sayfasında yayımlanan verilere göre, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 13:43’te gerçekleştiği bildirildi. Sarsıntının derinliği 7,74 kilometre olarak kaydedilirken, deprem çevre illerden de hissedildi.

VALİ’DEN AÇIKLAMA

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, depreme dair yaptığı açıklamada, “Bursa ilimizde, merkez üssü Nilüfer ilçemiz olan 4 büyüklüğünde meydana gelen depremde şu ana kadar olumsuzluk bildirilmemiştir.” diyerek herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını belirtti.

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