Bursa’da 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

SON DAKİKA DEPREMİ HAKKINDA BİLGİ

AFAD, yeni bir deprem olayıyla ilgili güncel bilgi verdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı’nın resmi internet sayfasında yayımlanan verilere göre, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 13:43’te gerçekleştiği bildirildi. Sarsıntının derinliği 7,74 kilometre olarak kaydedilirken, deprem çevre illerden de hissedildi.

VALİ’DEN AÇIKLAMA

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, depreme dair yaptığı açıklamada, “Bursa ilimizde, merkez üssü Nilüfer ilçemiz olan 4 büyüklüğünde meydana gelen depremde şu ana kadar olumsuzluk bildirilmemiştir.” diyerek herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını belirtti.