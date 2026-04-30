Bursa’da Avukat Hatice Kocaefe’nin Katil Zanlısı Yakalandı

bursa-da-avukat-hatice-kocaefe-nin-katil-zanlisi-yakalandi

BURSADA AVUKAT HATİCE KOCAEFE’NİN KATİLİ YAKALANDI

Bursa’nın Gürsu ilçesinde silahlı saldırıya maruz kalarak hayatını kaybeden avukat Hatice Kocaefe’nin katil zanlısı tespit edilerek yakalandı. Saldırı, 29 Nisan günü saat 17.00’de meydana geldi.

Olayın nedeni, Elif Ç.’nin 5 milyon liralık plastik meyve kasası alacağıyla ilgili açtığı davayı geri çekmemesi üzerine taraflar arasında yaşanan gerilim olarak belirlendi. Avukat Kocaefe’nin yürüttüğü davada şüphelinin tehditlerde bulunduğu iddia ediliyor.

GÜVENLİK GÜÇLERİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Olay günü, şüpheli bir araçla olay yerine gelerek, depodan çıkıp yola yürüyen bir baba ve iki kız kardeşin önünü keserek otomobilden ateş açtı. Saldırıda Elif Ç. dizinden yaralanırken, avukat Hatice Kocaefe göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kocaefe tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGAN POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Hakkı Ç. isimli şüpheliye ulaşmak için Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yapılan operasyon sonucunda saldırgan tespit edilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise Asayiş Şube Müdürlüğü’nde devam ediyor.

Gündem

İngiltere Merkez Bankası Politika Faizini Sabit Tuttu

İngiltere Merkez Bankası, küresel piyasalardaki beklentilere paralel olarak faiz oranını sabit tutma kararı aldı.
Gündem

Fenerbahçe’de Adaylık Sorusu Üzerine Aziz Yıldırım Açıklama Yaptı

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, başkanlık adaylığı hakkında merak edilen soruya açıklık getirerek düşüncelerini paylaştı.
Gündem

Yeni Dönem: Müşteri Deneyiminde İnsan ve Teknoloji Dengesi

Müşteri Deneyimi Yönetimi ve Teknolojileri Derneği, müşteri deneyimi alanındaki emek ve bilgi birikimini ön plana çıkarmak için yeni bir kampanya başlattı.
Gündem

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanı Görevden Alındı

Konyaspor-Fenerbahçe maçında stadyum üzerindeki askeri uçuşlar sonrası Tümgeneral Mete Kuş görevden alındı. Milli Savunma Bakanlığı, disiplinin önemini vurguladı.
Gündem

Tümgeneral Mete Kuş Görevden Alındı Açıklama Geldi

Konyaspor–Fenerbahçe maçındaki helikopter ve F-16 uçuşları sonrası Tümgeneral Mete Kuş'un görevden alındığı açıklandı. Disiplinin önemi vurgulandı.