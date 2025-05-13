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Bursa’da Çöp Kavgası: 4 Yaralı, 1 Ağır

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Olayın Gelişimi

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde, uzun zamandır çöp atma ve tavuk besleme konularında husumet yaşayan iki komşu arasında akşam saatlerinde bir tartışma patlak verdi. Tartışma, kısa sürede büyüyerek tarafların birbirine saldırmasına yol açtı.

Polis ve Sağlık Ekibi Müdahalesi

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kavgada sopalar ve kesici aletler kullanıldı ve sonucunda 4 kişi farklı yerlerinden yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı.

Durumun Ciddiyeti

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bilgisi edinildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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