Bursa’da Eşinin Silahtan Yaralanan Tuğçe Hayat Mücadelesi Veriyor

Bursa’da 21 yaşındaki kadın silahlı saldırıya uğradı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, 21 yaşındaki Tuğçe Y. isimli kadın, eşi A.Y. tarafından silahla vuruldu. Olay, dün saat 13.30 sıralarında Hacivat Mahallesi’nde bulunan iki katlı bir binanın üst katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, boşanma sürecinde olan çift arasında başlayan tartışma kısa sürede alevlendi ve A.Y, üzerindeki tabancayla eşi Tuğçe Y.’ye ateş açtı. Genç kadın, göğsüne ve karnına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

HAYATİ TEHLİKE SÖZ KONUSU

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, bir çocuk annesi Tuğçe Y.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kadını Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Ameliyata alınan genç kadının yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

SALDIRGAN POLİSE TESLİM OLDU

Olayın ardından A.Y., polis merkezine giderek teslim oldu. Saldırgan, eşinin kendisini aldattığı iddialarında bulunarak, olayın bu nedenle gerçekleştiğini öne sürdü. Ayrıca, saldırganın olay öncesinde yaptığı sosyal medya paylaşımı da soruşturma dosyasına dahil edildi. Paylaşımda, “Kurt darlandı son turuna çıktı.” ifadelerinin yer aldığı tespit edildi.