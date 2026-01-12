Bursa’da Eşinin Silahtan Yaralanan Tuğçe Hayat Mücadelesi Veriyor

bursa-da-esinin-silahtan-yaralanan-tugce-hayat-mucadelesi-veriyor

Bursa’da 21 yaşındaki kadın silahlı saldırıya uğradı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, 21 yaşındaki Tuğçe Y. isimli kadın, eşi A.Y. tarafından silahla vuruldu. Olay, dün saat 13.30 sıralarında Hacivat Mahallesi’nde bulunan iki katlı bir binanın üst katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, boşanma sürecinde olan çift arasında başlayan tartışma kısa sürede alevlendi ve A.Y, üzerindeki tabancayla eşi Tuğçe Y.’ye ateş açtı. Genç kadın, göğsüne ve karnına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

HAYATİ TEHLİKE SÖZ KONUSU

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, bir çocuk annesi Tuğçe Y.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kadını Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Ameliyata alınan genç kadının yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

SALDIRGAN POLİSE TESLİM OLDU

Olayın ardından A.Y., polis merkezine giderek teslim oldu. Saldırgan, eşinin kendisini aldattığı iddialarında bulunarak, olayın bu nedenle gerçekleştiğini öne sürdü. Ayrıca, saldırganın olay öncesinde yaptığı sosyal medya paylaşımı da soruşturma dosyasına dahil edildi. Paylaşımda, “Kurt darlandı son turuna çıktı.” ifadelerinin yer aldığı tespit edildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Piyasaların Gözleri Merkez Bankası Faiz Kararında

Yeni yılın ilk ayında maaş artışları ve vergi düzenlemeleriyle birlikte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 22 Ocak'ta açıklayacağı ilk faiz kararı ekonominin gündeminde öne çıkıyor.
Gündem

AK Parti MYK Toplantısı Sonrası Ömer Çelik Açıklamalarda Bulundu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'na uyması gerektiğini vurguladı ve Suriye'de istikrarın sağlanması gerektiğini belirtti. İran'daki olaylara da dikkat çekti.
Gündem

Türk Sahne Sanatlarının Usta İsimlerinden Koray Ergün Vefat Etti

Ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Koray Ergün, 68 yaşında yaşamını yitirdi. Sanatçının vefatı, ailesi ve hayranları arasında derin bir üzüntü yarattı.
Gündem

Diaz-Canel Trump’a Küba’nın Bağımsızlığı Mesajı Verdi

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD Başkanı Trump'ın anlaşma çağrısına sert yanıt vererek, ülkesinin bağımsızlığını koruyacağını vurguladı ve tehditlerden etkilenmeyeceklerini belirtti.
Gündem

Rejim Yanlıları Da Sokaklarda Görüldü

İran'daki protestolar sırasında can kaybı 538'e ulaştı. Rejim karşıtı gösterilerin sürdüğü bölgelerde, destek amaçlı rejim yanlısı mitingler düzenlendi. Tahran'da destek gösterileri yapıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.