Bursa’da İzinsiz Bebek Defni Gerçeği Ortaya Çıktı

BEBEK CENAZESİ İZİNSİZ MEZARLIĞA DEFNEDİLDİ

Bursa’da, bir bebeğin izinsiz olarak mezara gömüldüğü tespit edildi.

Olay, Yıldırım ilçesinin Arabayatağı Mahallesi’nde bulunan Arabayatağı Mezarlığı’nda gerçekleşti. Mezarlıkta görev yapan bir çalışan, etrafı ağaç parçalarıyla çevrili bir bebek mezarını fark etti. Görevlinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde cenazenin kaçak kazı yapılarak izinsiz bir şekilde defnedildiği ortaya çıktı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından bebeğin cenazesinin otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna sevk edileceği belirtildi. Bu olayla ilgili olarak soruşturma süreci başlatıldığı ifade edildi.