Bursa’da Kayınbirader Eniştesi Tarafından Vuruldu

bursa-da-kayinbirader-enistesi-tarafindan-vuruldu

Olay, Süleymaniye Mahallesi Ferah Sokak’taki iki katlı bir evin üst katında gerçekleşti. Fahrettin S. (45), boşanma aşamasında olan ablası Nergiz B.’ye ait eşyaları almak amacıyla ablasının eşi Nurefeddin B.’nin (66) evine gitti. Eşyaların alımı sırasında, Fahrettin S. ile eniştesi arasında bir tartışma çıktı ve bu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

KAVGA KANLI SONUÇLANDI

Kavga esnasında Nurefeddin B., elindeki tabancayla kayınbiraderine ateş etti. Diğer yandan, kayınbirader de eniştesine tekme ve yumruklarla karşılık verdi. Sonuç olarak, kayınbirader sol bacağından tabanca ile vurulurken, enişte de darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi ve ekipler kavgayı sonlandırdı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sol bacağına isabet eden mermi ile yaralanan kişi, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı. Diğer yaralı ise polis ekipleri tarafından özel bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak polis bir soruşturma başlatarak durumun detaylarını incelemeye aldı.

