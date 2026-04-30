Bursa’da Müzik Öğretmeninin Şüpheli Ölümü İnceleniyor

bursa-da-muzik-ogretmeninin-supheli-olumu-inceleniyor

Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Ulviye Matlı Fen Lisesi’nde müzik öğretmeni olarak görev yapan Anıl Karakuzu’dan (36) birkaç gündür haber alınamamış olması üzerine okul yönetimi durumu polise bildirdi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ANALİZ EDİLDİ

Polis ekipleri, okulun güvenlik kameralarının kayıtlarını incelediğinde, Karakuzu’nun gece saatlerinde yurt odasına girdiğini tespit etti.

HAYATI KAYBEDİLDİĞİ BELİRLENDİ

Odasına giren polis, Karakuzu’nu hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontroller neticesinde öğretmenin hayatını kaybettiği saptandı.

OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Ölümü şüpheli bulunan öğretmenin cenazesi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

