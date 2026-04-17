Google Ve YouTube Türkiye’ye Taziye Mesajı Yayımladı

DÜNYA TEKNOLOJİ DEVLERİNDEN DAYANIŞMA ÖRNEĞİ

Dünyanın önemli teknoloji firmalarından Google ve YouTube, Türkiye’de meydana gelen doğal felaketler sonrası etkileyici bir dayanışma gösterdi. Her iki platform, ana sayfalarındaki logolarının yanına siyah kurdele ekleyerek Türkiye’ye destek mesajı iletti.

BİRLIKTE ACILARI PAYLAŞMAK

Bu sembolik hareketle yaşanan trajedilere karşı duydukları derin üzüntüyü ifade eden şirketler, yaptıkları açıklamada acılarının paylaşıldığının altını çizdi. Türkiye ile güçlü bir dayanışma içinde olduklarını ifade eden teknoloji devleri, “Tüm Türkiye’ye başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizle.” ifadesinde bulundu.

KÜRESEL DAYANIŞMA RUHU

Uluslararası platformların Türkiye ile olan ilişkisini bir kez daha ortaya koyan bu destek mesajı, büyük teknoloji şirketlerinin toplumsal olaylar karşısındaki hassasiyetini gösteriyor. Arama motoru ve video paylaşım platformunda yer alan siyah kurdele uygulaması, geniş kitlelere ulaşarak dayanışma ruhunu artırdı.