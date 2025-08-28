Bursa’da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

BURSA’DA YANGIN PATLAK VERDİ

Bursa’da meydana gelen yangın, çevredeki herkesi tedirgin ediyor. Yangın, Yenişehir ilçesi Fethiye Mahallesi’ndeki ormanlık alanda başladı.

MÜDAHALE EKİPLERİ GÖREVE BAŞLADI

Bölgedeki vatandaşların ihbarları üzerine, itfaiye ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı ve köylüler de yükselen alevlere müdahale etmek için bölgeye koştu.

HAVADAN GÖRÜNTÜLER ALINDI

Yangının boyutu, bir drone ile havadan görüntülenerek kaydedildi.

YAŞAM ALANLARINA YAKLAŞTI

Yangın, Kestel ilçesi Seymen Mahallesi’ne kadar ulaştı. 327 nüfuslu mahalledeki camiden yapılan anonsla, yangının mahalle sınırına kadar geldiği duyuruldu ve vatandaşlar uyarıldı.

ULAŞIM TEDBİRLERİ ALINDI

Yenişehir ilçesinde meydana gelen orman yangını sebebiyle Bursa-Yenişehir kara yolu ulaşıma kapatıldı. Yangın, Bursalı vatandaşları etkilerken, Yenişehir-Bursa yolu da çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

ALEVLER TEHDİT OLDU

Yangın, Marmaracık Mahallesi yakınlarındaki akaryakıt istasyonunu ve tavuk çiftliğini de tehdit ediyor. Ayrıca, yangın bölgesinde yer alan hayvanlar, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından güvenli bir şekilde tahliye ediliyor.

GÜÇLÜ MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Alevleri kontrol altına almak için 718 personel, 5 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı ve 151 araç ile müdahale çalışmaları sürüyor.