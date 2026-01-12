Bursa’da Otelde Yangın: 8 Kişi Dumandan Etkilendi

Yangın, saat 01.00 civarında Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi’nde, 7 katlı otelin SPA bölümünde tadilat esnasında başladı. Yangın, hızlı bir şekilde yayılarak binayı etkisi altına aldı. Kısa sürede inşaat alanından yükselen duman, tüm yapıyı sardı. Durumun bildirimesi üzerine çok sayıda güvenlik, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. İçinde 27 dolu odanın bulunduğu otelde birçok yabancı turistin konakladığı belirtildi. Ekiplere başarıyla tahliye edilenler arasında 8 kişi yer aldı.

Dumandan etkilenen 8 kişiden 3’ü, olay yerinde bulunan ambulanslarda tıbbi müdahaleye tabi tutuldu. 5 birey ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılırken, ikisinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin düzenlediği yaklaşık 1 saatlik bir mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, iç mekanın temizlenmesi için gereken çalışmalar da itfaiye tarafından devam ettiriliyor. Ayrıca, yangın esnasında binada bulunan misafirler, karşı caddedeki aynı işletmeye ait başka bir otele yerleştirildi. Yangınla ilgili detaylı incelemelerin sürdüğü bilgisi verildi.