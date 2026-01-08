Bursa’da Otomobilin Tıra Çarpması Sonucu Yaralı

bursa-da-otomobilin-tira-carpmasi-sonucu-yarali

KAZA, ARA SOKAKTA MEYDANA GELDİ

Kaza, Akhisar Mahallesi Karalar yolunda gerçekleşti. 18 yaşındaki Hasan G. yönetimindeki 33 BCZ 69 plakalı otomobil, kontrolünü kaybederek ara sokaktan çıkan 41 yaşındaki Hakan Y. idaresindeki 16 PK 840 plakalı tıra arkadan çarptı.

TIR ALTINA GİRENDEN YARALI ARAÇ SÜRÜCÜSÜ

Otomobilin tırın altına girmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine gelen ambulans, yaralı sürücüyü İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis, kazayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Malatya’da Yanan Ev İçin İnceleme Başlatıldı

Malatya'da meydana gelen yangın, bir evi tamamen kullanılamaz duruma getirdi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Gündem

Kocaeli’de Fırtına Sonrası Çatı Uçtu, Yangın Çıktı

Körfez'de meydana gelen fırtına, birçok evin çatısını uçurarak elektrik ve iletişim hatlarının kopmasına yol açtı, bir evde yangın çıktı. Dilovası'nda ise bir kişi tenteyle havada savruldu.
Gündem

Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi: Güvenlik Önlemleri Alındı

Talas'ta etkili rüzgar, bir ağacın otomobilin üzerine devrilmesine neden oldu. Olayda zarar gören araçla ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.
Gündem

Fırtına Nedeniyle Gebze’de İki Araç Hasar Gördü

Kocaeli'nin Gebze bölgesinde etkili olan fırtına, cadde üzerindeki bir ağacın devrilmesine yol açtı. Olayda, park halindeki iki araç zarar gördü.
Gündem

Karaman-Konya Karayolunda Fırtına Sonucu Kaza Meydana Geldi

Karaman'da meydana gelen fırtınada, devrilen kamyonetin römorku karşı şeride fırladı. Olayda 3 araç devrildi ve bir kişi yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.