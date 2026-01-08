Bursa’da Otomobilin Tıra Çarpması Sonucu Yaralı

KAZA, ARA SOKAKTA MEYDANA GELDİ
Kaza, Akhisar Mahallesi Karalar yolunda gerçekleşti. 18 yaşındaki Hasan G. yönetimindeki 33 BCZ 69 plakalı otomobil, kontrolünü kaybederek ara sokaktan çıkan 41 yaşındaki Hakan Y. idaresindeki 16 PK 840 plakalı tıra arkadan çarptı.
TIR ALTINA GİRENDEN YARALI ARAÇ SÜRÜCÜSÜ
Otomobilin tırın altına girmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine gelen ambulans, yaralı sürücüyü İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Polis, kazayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlattı.