Bursa’da Soba Yangını: Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde, Yakup ve Fatma Kümüş çiftinin tek katlı müstakil evinde yangın çıktığı tespit edildi. İlk belirlemelere göre, yangının sobadan kaynaklandığı öğrenildi. Yangını fark eden komşular, durumu yetkililere bildirdi ve bölgeye hızla jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

EKİPLER YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, yaklaşık bir saat süren yoğun çalışmanın ardından söndürüldü. Ancak söndürme işleminin tamamlanmasının ardından, evin içinde Kümüş çiftinin cansız bedenleri bulundu.

SAVCILIK İNCELEME BAŞLATTI

Yangının ardından evin tamamen harabe hale geldiği kaydedildi. Olayla ilgili olarak savcılık, inceleme başlatma işlemleri gerçekleştirdi.