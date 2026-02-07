Bursa’da Tapu Takas Sistemiyle Sıra Dışı Arazi İfadesi

BURSADA TAPU TAKAS SİSTEMİNDEN GÜVENLİK AÇIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bursa’da tapu takas sistemi çerçevesinde yaşanan ilginç bir durum, güvenlik açığını gözler önüne serdi. Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi’nde yaşayan Halil Dalgıç, ilanda beğendiği 2+1 daireyi almak için girişimlerde bulundu. Ev sahibiyle anlaştıktan sonra, ödemeyi e-Devlet’e bağlı tapu takas sistemi üzerinden gerçekleştirmek için işlemlere başladı.

İlk aşamada sistem üzerinden paranın bir kısmını gönderen Dalgıç, paranın hesabına iade edildiğini öğrenince, tapu devrinin aynı gün içerisinde gerçekleşmemesi nedeniyle geri döndüğünü düşündü. Ertesi gün Tapu ve Kadastro 4. Bölge Müdürlüğü’ne giderek, evin bedeli olan 767 bin lirayı tekrar tapu takas sistemine iletti.

PARANIN İADESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Gönderim sonrası satıcının cep telefonuna ulaşan kısa mesaj, mal sahibinin paranın hesabına geçtiğini belirterek, tapu memuruna onay vermesine yol açtı. Böylece tapu, alıcı Halil Dalgıç adına devredildi. Ancak, kısa bir süre sonra Dalgıç’ın telefonuna gelen mesaj, gönderdiği paranın yeniden kendi hesabına geri döndüğünü ortaya çıkardı.

Dalgıç, durumu fark ettiğinde hemen satıcıyla iletişime geçerek, mağduriyet yaşamamak adına birlikte bankaya gidip parayı teslim edeceklerini ifade etti.

“SİSTEM HATASIYLA BEDAVA EV SAHİBİ OLDUM”

Halil Dalgıç, “Bursa’nın Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi’nde 2+1 ev aldım. Tapu takas sistemi ile güvenli ödeme yapmak istedim. Tapu takas sistemine paranın bir miktarını gönderdim. Dün gönderdiğim para geri geldi. Herhalde aynı gün içerisinde tapu işlemlerini yapamadığımız için param geri geldi diye düşündüm. Bugün tekrar tapu takas sistemine parayı gönderdim. Mal sahibi hanımefendiye mesaj gidince kendisi de tapu memuruna ‘ben parayı aldım’ dedi ve imzayı attı. Ama tapudan tekrar para bana geri geldi. Art niyetli biri olsam parayı tekrar göndermem, nasıl olsa tapu bana geçti. Dava açsa da ne zaman sonuçlanacağı meçhul. Mal sahibi 767 bin lira parayı aldım diyerek imza attı. Tapu takas sistemine inanarak imza attı, ben kendisine dekontu da gösterdim. Para mal sahibine gitmesi gerekirken bana geri geldi. Şimdi mal sahibiyle bankaya gideceğiz. Başımıza gelen olayı anlatıp parayı sahibine teslim edeceğiz. Tapu takas sistemi hatasıyla bedava ev sahibi oldum” şeklinde durumunu aktardı.

GÜVENLİK AÇIĞI TESPİT EDİLDİ

Yaşanan olayın ardından Tapu ve Kadastro 4. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, durumun Takasbank tapu takas sisteminden kaynaklandığını ifade ettiler.