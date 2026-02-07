Yıldız Holding Destek Sağlıyor Gastronomi Liseleri Projesi’ne

Yıldız Holding, Anadolu’nun zengin gastronomi geleneklerini genç nesillere aktararak geleceğe taşımayı hedefleyen Gastronomi Liseleri Projesi’ne destek verme kararı aldı. Projenin destekçiliğine ilişkin protokol, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Murat Ülker ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taşkın’ın yer aldığı bir törenle Erzurum Valiliği’nde imzalandı. Protokol çerçevesinde Yıldız Holding, Erzurum’un merkez ilçelerinden Yakutiye’de, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen binanın proje kapsamında yeniden düzenlenmesi işini üstlenecek. Ayrıca, okulun bulunduğu alanda 200 öğrenci kapasitesine sahip bir yurt binası inşa edilmesi de sağlanacak.

GASTRONOMİ LİSESİ EĞİTİME HAZIRLANIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Türkiye genelinde başlattığı tematik gastronomi liseleri ağının bir parçası olarak faaliyet gösterecek olan Ülker Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitimin 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı’nda başlaması amaçlanıyor. Projenin tanıtımı 2025 Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayeleri altında, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in öncülüğünde gerçekleştirilecek. Gastronomi Liseleri Projesi, mutfak pratiği ile sınırlı kalmayarak coğrafya, tarım, tarih ve kültürel miras gibi unsurları da içeren bütüncül bir eğitim anlayışını benimsiyor.

MURAT ÜLKER’DEN EĞİTİME VURGU

Murat Ülker, Yıldız Holding’in Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinde uygulanacak olan Gastronomi Liseleri Projesi’ne destek vermekten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: “Kurucumuz Sabri Ülker’in bizlere emanet ettiği değerlerin başında toplum için çalışmak geliyor. Sabri Ülker, eğitime ve bilime büyük kıymet verirdi. Biz de onun izinde eğitimi desteklemeyi ve topluma fayda sağlamayı ana işimizin yanında en büyük sorumluluk olarak görüyoruz.” Ülker, ayrıca kurumsal felsefeleri olan “Mutlu Et, Mutlu Ol” yaklaşımıyla topluma değer katan projelerde öncü olmayı amaçladıklarını vurguladı.

KÜLTÜREL MİRASIN GELECEĞE TAŞINMASI

Murat Ülker, Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirilen işbirliklerinin başarıyla sürdürüldüğünü belirtti ve Sabri Ülker Vakfı’nın “Yemekte Denge” projesi aracılığıyla 6 milyondan fazla çocuğa ulaşmayı başardıklarını aktardı. İmzalanan protokolle gastronomi alanında nitelikli gençlerin yetişmesine katkı sunacak olan Gastronomi Lisesi ve yurdunun hayata geçirilmesi için adım atıldığını kaydetti. Ülker, “Mutfak kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunacak Gastronomi Liseleri Projesi’nde lider gıda şirketimiz Ülker’le yer almak bizim için çok kıymetli” diyerek, projenin kültürel değerlerin korunması açısından önemli rol oynayacağını belirtti. Ayrıca, eğitim yatırımlarının toplumsal kalkınmaya uzun vadedeki katkısına inandığını da sözlerine ekledi.