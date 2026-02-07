Erzincan Depremi Uzmanlardan Değerlendiriliyor

Erzincan İlinin Kemah İlçesinde 4.9 Büyüklüğünde Deprem

UZMANLARDAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre, Erzincan’ın Kemah ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından uzmanlar çeşitli açıklamalarda bulundu.

DAHA BÜYÜK DEPREMİN ÖN BELİRTİSİ DEĞİL

Deprem uzmanı Ahmet Ercan, depremin ardından yaptığı değerlendirmede; “Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Hakbilir’de 6 Şubat 2026 günü saat 14.16’da, M4.9 büyüklüğündeki küçük deprem olmuştur. Deprem jeofizik verilere göre, yerin 3.1 kilometre odak derinliğinde Kuzey Anadolu kırığında gerilim boşalımı olarak gerçekleşmiştir. Daha büyük bir depremin ön belirtisi de değildir” ifadelerini kullandı. Ercan, Kemah çevresindeki yapılaşmanın dikkate alındığında, bu büyüklükteki bir depremin köy damları ve yığma taş evler dışında belirtilen bir hasara yol açmayacağını da belirtti.

YIKICILIK EŞİĞİ M6.3’TEN SONRA BAŞLAR

Ercan, Kuzey Anadolu Kırığı’ndaki gerilmenin devam edeceği konusunda uyarıda bulunarak, “Kemah kesiminde depremin yıkıcılık eşik değeri M6.3’den sonra başlar” dedi. Ayrıca, “Çözüm sağlam yerde, sağlam yapı. Çözüm; Yer-Yapı güvenlik belgesi” vurgusu yaptı.

1939 ERZİNCAN DEPREMİ HATIRLATMASI

Ahmet Ercan, yaptığı açıklamada tarihi 1939 Erzincan depremini de anarak, “Soğuk bir kış günü 40.000 kişinin donarak, yanarak, göçük altında kalarak öldüğü 1939 M7.9 Erzincan depremini unutma” ifadelerini kullandı. Ercan, güçlü bir ekonomi ve yönetimlerin deprem güvenliği konusundaki önemine de dikkat çekti.

YEDİSU FAYI SORUSU: 6.0-7.1 ARASI ÜRETEBİLİR

Yedisu Fayı hakkında gelen bir soru üzerine Ercan, “Doğal olarak 6.0-7.1 arası üretebilir. Sağlam yerde sağlam yapınız varsa sıkıntı yok” şeklinde yanıt verdi.

KRİTİK YERDE DEPREM OLDUĞUNUN VURGUSU

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin meydana geldiği noktanın önemine işaret etti. Görür, “Deprem kritik yerde” diyerek, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın Yedisu zonunda bir deprem beklendiğini ve “Bu deprem o segmana yakın” açıklamasını yaptı.

BÜYÜK DEPREM HABERCİSİ SAYILMAZ

Prof. Dr. Osman Bektaş ise yaptığı değerlendirmede; “Kuzey Anadolu Fay Sistemi (KAF), Erzincan Segmenti’nin doğu ucunda Refahiye segmentinde gelişen çok sığ bir deprem. Büyük deprem habercisi sayılmaz” ifadelerini kullandı.